Leipzig.

Der Leipziger Maler Gerd Neumann war sichtlich stolz, als er am vergangenen Sonnabend den Sänger Angelo Kelly kurz vor dessen Konzert in der Leipziger Parkbühne Geyserhaus traf. Der 58-Jährige, der in den 1980er-Jahren an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) das Fach Malerei studiert hatte, übergab dem irisch-amerikanischen Sänger ein ganz persönliches Geschenk – eine Karikatur des Musikers. „Das Bild bekommt einen Ehrenplatz im Büro, wo alle Preise, Awards und Erinnerungen aufbewahrt werden“, plauderte Angelo backstage.

Angelo Kelly im Konzert in Leipzig am 18. August 2018

Zur Galerie Konzert von Angelo Kelly im Geyser-Haus in Leipzig.

Der freiberufliche Maler und Grafiker hat übrigens schon über 70 Prominente porträtiert – von Armin Müller-Stahl über Eric Burdon, Roger Chapman und Konstantin Wecker bis hin zu Axel Prahl und Rolf Hoppe. Neumanns Malerei ist bis zum 28. September im Universitätsklinikum Leipzig. Haus 2, in der Liebigstraße 16 zu erleben.

Leipziger Designer im L.O.B.-Finale

Der einmalige L.O.B. Fashion Award für das perfekte Abendkleid wird zum Leipziger Opernball verliehen. „In den vergangenen acht Jahren sind rund 1000 Bewerbungen aus der ganzen Welt eingegangen“, erzählte Opernball-Geschäftsführerin Vivian Honert-Boddin. Zum Vorentscheid Mitte August glänzten 21 Designer mit edlen Spitzen, gehäkelten Kleidern, schwerem Brokat und knalligen Farben. Der Leipziger Denny Rauner ist einer von zehn Bewerbern, die den Sprung ins Finale am 13. Oktober geschafft haben. „Ich freue mich riesig, mit meinem Label ,The Galerobe‘ dabei zu sein“, so der 38-jährige Designer, der auch seine Kunden mit Eigenkreationen für die rauschende Ballnacht ausstattet.

Auf die Finalisten Luis Fernando Bernardou Bernal, Marvin Fechner, Lisa Grodek, Christopher Hebauf, Dennis Hörtinger, Eugen Lehl, Anastasia Liebe, Julia Luedtke und Mandy Müller warten übrigens nicht nur attraktive Preise, sondern auch eine echte Chance, in der Welt der Haute Couture Fuß zu fassen. Außerdem wartet auf die drei Gewinner des L.O.B. Fashion Awards noch eine Premiere: Sie können sich auf den Leipziger Designer’s Open vom 26. bis 28. Oktober gemeinsam präsentieren.

Fotoshooting vor dem L.O.B.-Vorentscheid: Designer Denny Rauner (Vierter von links) mit Model Anja (rechts) vor historischer Kulisse. Quelle: André Kempner

Fotos in Grünau

Der Fotograf Christoph Liepach widmet seine aktuelle Ausstellung „Standpunkte“ der größten Gruppe von Migranten, die der Öffentlichkeit in Leipzig meist verborgen bleibt. Es sind Momentaufnahmen osteuropäischer Einwanderer, die der 28-jährige Künstler vor vier Jahren in der Messestadt kennenlernte. Vor dem perfekten Porträt interviewt der gebürtige Thüringer und HGB-Student seine Protagonisten – beispielsweise die russlanddeutsche Familie Reinecke, die seit dem Jahr 1998 in Böhlitz-Ehrenberg lebt. Der Sohn war damals 14 Jahre alt, die Mutter von Beruf Zahnärztin. Ihr Diplom wurde in Deutschland allerdings nicht anerkannt – sie musste zur Zahnarzt-Helferin umschulen. Die starken Fotos sind im Mehrgenerationenhaus „Nebenan“ in der Alten Salzstraße 53 in Grünau zu sehen – montags und donnerstags von 12 bis 14, mittwochs von 10 bis 12 Uhr. Die Schau endet am 17. Oktober.

Fotograf Christoph Liepach in seinem Wohnzimmer im Leipziger Osten. Quelle: Regina Katzer

Von Regina Katzer