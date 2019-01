Leipzig

Der große Maskenball von Dior in Paris hat dieses Jahr nicht stattgefunden. Dafür findet in Klein-Paris der „1. Leipziger Maskenball“ statt, organisiert von Modemacherin Silke Wagler und Weddingplanerin Stephanie Langer. In den „Salles de Pologne“ in der Hainstraße wurden schon im vergangenen Jahrhundert opulente Maskenbälle gefeiert.

Ein bisschen verrucht, ein bisschen geheimnisvoll soll es werden am 9. Februar. Die Damen kommen im Ballkleid, die Herren im Smoking. Um Mitternacht fallen die Masken, und die schönsten Outfits werden gekürt. „Ein elegantes, heiteres Fest, um das Leben zu genießen“, wünschen sich die Gastgeberinnen. Als „Königin der Nacht“, sprich als Moderatorin, steht Radiomoderatorin Friederike Holzapfel auf der Bühne. Freddy präsentiert Ballett, Bauchtanz und Burlesque, Operettenmelodien und Tanzmusik. Und: Sie bringt ihr Brautkleid mit und zieht es nach Mitternacht an. Denn der Ball ist extra mit der Einladung an ehemalige Bräute verbunden, noch einmal ihr Brautkleid auszuführen.

Ballkarten (149 Euro) über leipziger-maskenball.de

Von Kerstin Decker