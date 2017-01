Leipzig. Höchste Zeit für den Start in die neue Grillsaison: Am Sonnabend,14. Januar, steigt auf dem Leipziger Markt die siebte Auflage des Ur-Krostitzer Wintergrillens. Die Plätze für das schräge Spektakel waren in weniger als einer Stunde ausgebucht: 100 Teams mit verrückten Namen gehen an den Start und kämpfen um die Titel in den Kategorien „Bestes Grillteam“, „Alternatives Grillgut“ und „Beste Performance“. Der Gesamtsieger darf danach den „Goldenen Grill“ sein eigen nennen.

„Die Vorbereitungen stehen und das Wetter scheint aller Voraussicht nach auch mitzuspielen“, so Sven-Matti Kamann von der Radeberger Gruppe. Zur insgesamt 25-köpfigen Jury gehören unter anderem Wolfgang Welter von der Krostitzer Brauerei, Torsten Zugehör, Oberbürgermeister von Wittenberg, Horst Kucharicky vom Internationalen Kochkunstverein zu Leipzig, die Honorarkonsulin Schwedens, Petra Löschke, sowie LVZ-Boulevard-Reporterin Kerstin Decker. Juryvorsitzender ist Andreas Bräuer, Chef der 1. Deutschen Grill- und Barbecueschule in Erfurt.

Während die kostümierten Teams im heißen Wettbewerb ihr Bestes geben, müssen die Zuschauer nicht leer ausgehen: 1001 Thüringer Bratwürste stehen für Selbergriller bereit. Streetfood-Angebote, eine Eisbar und ausreichend Bier sorgen für Feeling wie beim Après-Ski. Um Musik und Spaß kümmern sich die Moderatoren Tim Thoelke und Los Lachos, außerdem „Der König der Heimorgel“ Mambo-Kurt, das Universal Druckluftorchester, die Rock-, Soul- und Funk-Gruppe Jamstreet sowie Line & Max mit ihrer Feuershow. Beginn ist um 14 Uhr auf dem Markt vorm Alten Rathaus.

Von Kerstin Decker