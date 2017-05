Als Mann in einer Frauen-Domäne

Percy Leder hat im Ausbildungskabinett gerade ganz sanft das Antlitz einer Kundin mit einer wohlriechenden Gesichtsmaske überzogen, die nun einwirken muss. Percy Leder ist hier gewissermaßen eine Rarität: In dem Kurs, in dem im Zuge einer beruflichen Reha am Leipziger Berufsförderungswerk (BFW) aktuell sechs Damen zu Kosmetikerinnen umgeschult werden, ist er der einzige Mann.