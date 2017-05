Leipzig. Promis im Anmarsch: Udo Lindenberg gibt diese Woche Konzerte in Chemnitz, Erfurt, Riesa und am Sonntag in der Arena Leipzig. Nach LVZ-Informationen schlägt er sein Hauptquartier in Leipzig auf, steuert von hier aus alle Tourneestationen an. Für die Nachtigall selbst werden die Kissen im Fürstenhof aufgeschüttelt, Udos Musiker und die Bühnencrew übernachten im „The Westin“ und anderen Leipziger Hotels.

Unterdessen bereitet sich das Steigenberger auf die Fußballer von Bayern München vor, die am kommenden Sonnabend gegen RB Leipzig spielen. Dort nächtigte auch schon Borussia Dortmund in dieser Saison. Für die Roten Bullen könnte das ein gutes Omen sein. Sie besiegten den BVB mit 1:0.

K.D.