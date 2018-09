Leipzig

Zum dritten Mal bekommt der Leipziger Opernball seinen eigenen Wein. In diesem Jahr konnte dafür Bernard Pawis aus Freyburg gewonnen werden, einer der Top-Winzer der neuen Bundesländer. Der 54-Jährige hat eine Sonderedition Weißwein-Cuvée kreiert, bestehend aus Riesling und Grauburgunder. „Den Riesling haben wir bei sommerlichen Temperaturen im vergangenen Oktober im T-Shirt geerntet. Die reifen, goldgelben Trauben bilden die Grundlage des Opernball-Weins“, erinnert sich der Weinexperte.

Die Sonderedition wird jedes Jahr vom Leipziger Feinschmecker-Geschäft Gourmétage in Auftrag gegeben, das auf dem Opernball am 13. Oktober eine eigene Lounge bespielt. „Wir sind schlicht und ergreifend entzückt. Der opulente Wein mit seiner Aromafülle passt perfekt zum Ball und ist genau das, was wir uns vorgestellt haben“, so Gourmétage-Chef Thomas Köhler (44). Die Auflage ist auf 700 Flaschen limitiert und kann – außer direkt auf dem Ball – auch in den Filialen sowie im Onlineshop gekauft werden.

Für Winzer Pawis ist der Auftrag aus Leipzig etwas Besonderes, obwohl er in der Spitzengastronomie seine Kundschaft hat. Mit seiner Frau Kerstin (52) wird er aus diesem Anlass zum ersten Mal den Leipziger Opernball besuchen. „Wir haben einen Tisch mit Freunden reserviert, die schon Opernball-Erfahrung haben. Und eins steht fest, wir werden nicht nur ein Glas trinken!“

Von Kerstin Decker