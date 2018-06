Leipzig

Das Kunstkraftwerk lädt am Sonntag zum Tag der offenen Tür. Das Industriedenkmal im Westen der Stadt wurde im Jahr 1900 als Elektrizitätswerk für die Leipziger Straßenbahn erbaut und bis zur Stilllegung 1992 als Heizkraftwerk genutzt. In den letzten zwei Jahren kamen 70 000 Gäste aus dem In- und Ausland, um die 20 international beachteten Ausstellungen zu bestaunen. Gezeigt werden virtuelle Kunstprojekte, die sich in außergewöhnlicher Weise mit ihrer industriellen Umgebung auseinander­setzen. Interaktionen zwischen Künstler, Kunstwerk und Betrachter sind gewollt und werden herausgefordert. Das größte Videoprojektionssystem Deutschlands sorgt bei allen für raumgreifende Erlebnisse. Wenn sich Punkt 10 Uhr die Pforten öffnen, kann bei freiem Eintritt in die virtuelle Realität eingetaucht werden.

Kunst gratis genießen

In der ehemaligen Maschinenhalle erwartet die Besucher ein „Best of“ der erfolgreichen Immersionsshows „Hundertwasser Experience“, „Triest, eine Geschichte von Licht, Wind und Meer“ sowie „Renaissance Experience“. Zum Jubiläumsprogramm gehören auch kostenlose Führungen durch die aktuellen Ausstellungen sowie ein historischer Rundgang. Erstmalig dabei: die Macher des Festivals für urbane Kunst und Kultur „ibug“, Thomas Dietze und sein Team aus Chemnitz. Mit ihrer „Industriebrachen­umgestaltung“ verwandeln sich Installationen des Kunstkraftwerk-Areals in ein faszinierendes Gesamtkunstwerk. Außerdem locken ein Hausflohmarkt, Musik und Akrobatik sowie viele Kinderangebote in die Saalfelder Straße 8b.

Spielerisch am Ball

Matthias Meister und Tony Ramenda sind die „TicToys“, die 2011 eine neue Spielzeugkultur in Leipzig kreiert haben. Pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft präsentieren die Tüftler gemeinsam mit Sebastian Kalies, einem Experten für Konstruktionsspiele, einen Ball zum Selberbauen. Der Runde mit den Ecken heißt Binabo! Vier Jahre mussten vergehen, bis die Idee von einem stabilen Sportgerät aus Bio-Kunststoff-Chips, umgesetzt werden konnte. Aus den biegsamen Steckverbindungen lassen sich aber nicht nur Fußbälle zum Kicken oder Jonglieren basteln - auch Tiere in bunten Farben, Armbänder und Ketten, Murmelbahnen und der Eifelturm. Es geht den „TicToys“ um zeitlose Spielsachen, die das Körpergefühl, die Motorik und das räumliche Denkvermögen von Kindern als auch Erwachsenen ansprechen. Zur Realisierung ihres neuesten Coups benötigen die Erfinder noch knapp 17000 Euro, um die Spritzgussform aus Stahl zu finanzieren. Dafür suchen die Leipziger über die Crowdfunding-Plattform Startnext im Internet noch Unterstützer. Hergestellt werden soll Binabo in Oelsnitz im Vogtland. Ihr erstes bewegtes Spielzeug war übrigens ein Chinlone, mit dem traditionell in Myanmar eine Art Bewegungs- und Tanzspiel praktiziert wird.

Lasset die Spiele beginnen: Matthias Meister und Tony Ramenda (TicToys) mit Spielekonstrukteur Sebastian Kalies (v.l.) Quelle: Regina Katzer

Getränk mit Design

Oxana Roy ist eine Frau mit auserlesenem Geschmack. Ursprünglich kommt die russische Geschäftsfrau aus der nordkaukasischen Republik Adygeja. Bis zum 21. Lebensjahr hat sie mit der Familie in der Nähe von Sotschi gelebt. In Deutschland hat alles mit Weinfässern aus Russland angefangen, plaudert die junge Frau. Heute importiert die Wahl-Leipzigerin ein edles Tröpfchen Wodka, den „Champion No. 1 Premium“. Meisterlich und einzigartig, weil in jeder Flasche ein Schmuckstück steckt – ein silberner Mini-Fußball! Der kann nach dem Genießen des alkoholischen Getränks an einer Halskette getragen werden, egal ob die eigene Mannschaft gewonnen oder verloren hat. Mit fußballerischen Juwelen kennt sich Oxana, die Grundschul­lehramt, Ostslawistik und Deutsch als Fremdsprache studiert hat, aus. In ihrer Nachbarschaft wohnen die Stars des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Und ihr achtjähriger Sohnemann kickt als Nachwuchsspieler bei den Roten Bullen.

Nasdrowje: Oxana Roy schenkt russischen Wodka aus. Quelle: Regina Katzer

Jubel am Kickertisch Die Stimmung im russischen Generalkonsulat war am Donnerstag geradezu euphorisch. Dies lag vor allem am 5:0-Erfolg der Fußball-WM-Gastgeber gegen Saudi-Arabien. Rund 30 Gäste waren der Einladung des Konsuls Andrey Dronov gefolgt. Sie schauten in Gohlis gemeinsam das WM-Eröffnungsmatch und stießen auf jeden Treffer mit einem Gläschen Wodka an. Der bestens gelaunte Konsul machte auch am Kickertisch eine gute Figur - mehrfach hatte der 56-Jährige Grund zum Jubeln. Der Kickertisch des Grafikers und Bildhauers Tomi Geier war pünktlich zum WM-Start fertig geworden. Der Leipziger mit dem Künstlernamen „Imot“ hatte sich in den vergangenen Monaten besonders ins Zeug gelegt. Diesmal stellen seine Figuren aus Gold eine Weltauswahl mit Spielern wie Klose, Zidane, Ronaldo oder Buffon dar. Diese treffen auf Alt-Stars wie Beckenbauer und Maradona. Morgen beim Spiel Deutschland - Mexiko wird der Tisch im russischen Haus der Wissenschaften und Kultur in Berlin aufgebaut, perspektivisch soll das Schmuckstück im Züricher Fifa-Museum zu bewundern sein.

Von Regina Katzer