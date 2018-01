Größter Hexen-Auflauf: Weltrekordversuch in Leipziger Kinos

Leipzig. Otfried Preußlers 60 Jahre alter Kinderbuch-Klassiker „Die kleine Hexe“ ist zum ersten Mal verfilmt worden, die Hauptrolle spielt Karoline Herfurth („Fack Ju Göhte“). Erstmals gezeigt wird der Kinofilm in ganz Deutschland bei Previews am Sonntag, 28. Januar – kurz vor dem offiziellen Kinostart am 1. Februar. Damit verbunden ist der Weltrekordversuch „Die größte Hexen-Preview der Welt“ in Zusammenarbeit mit dem Rekord-Institut für Deutschland. Auch das Cinestar am Burgplatz sowie das Cineplex im Grünauer Allee Center nehmen daran teil.

Ob Kinder, Eltern, Omas oder Opas: Wer zur Preview um 14.30 (Cinestar) beziehungsweise 15 Uhr (Cineplex) als Hexe oder Hexenmeister verkleidet erscheint, wird als Teilnehmer für den Weltrekordversuch gezählt. Dafür müssen mindestens zwei der drei Kostüm-Voraussetzungen erfüllt sein: Die Teilnehmer benötigen eine typische Kopfbedeckung (wie Hexen- oder Zauberhut), außerdem ein Hexengesicht (bestehend aus Schminke, Hexennase oder Warze), und sie müssen ein Zauberutensil wie Zauberstab, Hexenbesen oder Zauberbuch mit sich führen. Wer zwei dieser Kostümierungen vorweisen kann, hat die Voraussetzungen erfüllt. Vor Filmbeginn können die Besucher fünf Minuten miteinander agieren, dabei werden sie auch gezählt. Nach Ende der Vorführung wird ein Nachweis-Foto für das Rekord-Institut Deutschland gemacht. Wenn der Weltrekord geschafft wird, erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde und kann sich stolz Weltrekordhalter nennen.

Zum Film: Die kleine Hexe hat ein großes Problem, sie ist erst 127 Jahre alt und damit viel zu jung, um in der Walpurgisnacht zu tanzen. Deshalb schleicht sie sich heimlich auf das wichtigste aller Hexenfeste – und fliegt auf! Zur Strafe muss sie innerhalb eines Jahres alle Zaubersprüche aus dem großen magischen Buch auswendig lernen. Doch Fleiß und Ehrgeiz sind nicht wirklich ihre Stärken und obendrein versucht die böse Hexe Rumpumpel mit allen Mitteln zu verhindern, dass sie es schafft. Zusammen mit ihrem sprechenden Raben Abraxas macht sich die kleine Hexe deshalb auf, um die wahre Bedeutung einer guten Hexe herauszufinden.

Von Kerstin Decker