Leipzig

Stichwort Johnny Depp und „Piraten der Karibik“ – das legendäre Kinoplakat kennt sicher jeder. Ebenso die berühmten Magazin-Fotos von Superstars wie Michael Jackson, Angus Young, Andy Warhol, David Bowie oder Leonardo DiCaprio. Nur den Fotografen, der diese Bildkunstwerke geschaffen hat, kennt man in Europa im Prinzip nicht. Der Amerikaner Greg Gorman (69), Haus- und Hoffotograf der Hollywood-Stars, macht gerade eine Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, 20 Städte in 20 Tagen. In fünfstündigen Workshops erzählt er über seine Karriere vom Anfang bis heute – als einer der einflussreichsten Promi- und Männer-Aktfotografen der Welt. Hunderte seiner Fotos wurden auf den großen Magazin-Covern gedruckt.

In Leipzig gibt Greg am Freitag, 14. September, im Penta-Hotel seinen Workshop für Fotoprofis und alle, die die Bildkunst lieben (14 bis 19 Uhr). Im theoretischen Teil geht es um Licht, Technik, Material und Bildbearbeitung bis hin zum Fotoshop. Im praktischen Teil werden aus dem Publikum Teilnehmer ausgelost, und Greg demonstriert, wie man auf kleinstem Raum künstlerische Porträts schießen kann – von Menschen, die nicht zur Hollywood-Elite zählen. Der Workshop findet in englischer Sprache statt, eine Assistentin hilf bei Bedarf beim Übersetzen.

Anmelden kann man sich unter dem Link www.bit.ly/20-20Tour. Das Beste: Die LVZ verlost zwei kostenlose Teilnehmerplätze im Wert von 119 Euro. Wer dabei sein will, melde sich ganz schnell mit einer Mail an boulevard@lvz.de.

Von Kerstin Decker