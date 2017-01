Leipzig. „An die Würste, fertig, los!“ hieß es am Sonnabend in der Leipziger Innenstadt: Wind und Wetter trotzend haben 100 Teams beim diesjährigen Wintergrillen in den Kategorien „Bestes Grillteam“, „Alternatives Grillgut“ und „Beste Performance“ ihre Kräfte gemessen. Neben fleischlichen Gelüsten gab es ein buntes Rahmenprogramm

Dabei ging es neben perfekt gegrilltem Steak und Würstchen auch um Kreativität. Mit bunten Verkleidungen brachten die Teilnehmer Farbe in den grauen Wintertag. Am Ende entschied eine 25-köpfige Jury über die Gewinner.