Herbert Grönemeyer kommt nach Sachsen. Im Zuge seiner 2019er Tournee spielt der Sänger und Komponist im zweiten Halbjahr auch in Dresden. Am 10. September wird Grönemeyer samt Band in der Landeshauptstadt ab 20 Uhr auf der Bühne der DDV-Arena stehen. Wie groß das Interesse ist zeigt die Arena-Tour im Frühjahr 2019. Diese ist zu großen Teilen ausverkauft – zwei Zusatzkonzerte sind angekündigt.

Der Vorverkauf für das Grönemeyer-Konzert startet am Mittwoch 10 Uhr online in der , und am Freitag an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Karten kosten 46 Euro zuzüglich der Vorverkaufsgebühren.

