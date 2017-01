Leipzig. Kochen im Fernsehen? „Da wollte ich nie hin“, sagt Leipzigs Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr. Nun ist der „Koch des Jahres 2016“ doch drin – in der zweiten Staffel von Tim Mälzers Show „Kitchen Impossible“, die ab Ende Januar bei Vox läuft. „Das ist ein Format, hinter dem ich stehe, deshalb war ich auch gleich Feuer und Flamme“, so der 47-jährige Patron des „Falco“. Mit größtem Vergnügen hätte er am liebsten den Hamburger „Küchenbullen“ direkt herausgefordert, doch die Show ist anders aufgebaut: Neun Spitzen-und Sterneköche sind am Start, vier treten gegen Tim Mälzer an, die anderen batteln sich untereinander.

Schnurr will den gebürtigen Südtiroler Roland Trettl (45) am Herd an seine Grenzen bringen. Trettl hat schon mal den ersten Gang vorgelegt, denn er war bereits in der ersten Staffel im vergangenen Jahr dabei. Damals gelang es ihm, Tim Mälzer zu besiegen. Diesmal heißen seine Gegner Peter Maria Schnurr und Christian Lohse. „Gegen meinen Freund Tim Mälzer darf ich dieses Mal nicht kämpfen, aber die zwei Battles haben es auch in sich!!“, schreibt Trettl auf seiner Facebookseite. Gedreht wurde die heißen Herd-Einsätze bereits im vergangenen Sommer. Schnurr nutzte dafür seinen Urlaub, denn er wurde nach Niederösterreich und nach England geschickt, wo er gesalzene Aufgaben zu lösen hatte: Er bekam jeweils landestypische Gerichte vorgesetzt, die ihm nicht erklärt wurden und von denen er noch nie gehört hatte. Diese Gerichte galt es ganz allein mit allen Sinnen zu erschmecken, die Zutaten dafür auf dem Markt kaufen und dann nachzukochen. Da stoßen auch die absoluten Profis an ihre Grenzen. Der Leipziger schickte seinen Gegner in gleicher Mission nach Mindelo (Kapverden) und Zürich.

In der zweiten Staffel von „Kitchen Impossible“ gehen neben Tim Mälzer (45, Hamburg) an den Start: Meta Hiltebrand (33) aus Zürich, Christian Lohse (49) aus Berlin, Roland Trettl (45) aus Bad Reichenhall, Maria Groß (37) aus Erfurt, Holger Bodendorf (49) aus Sylt, Hans Neuner (Portugal), Peter Maria Schnurr (47, Leipzig) sowie Tim Raue (42) aus Berlin. Wie das Duell Schnurr gegen Trettl ausgegangen ist, zeigt Vox voraussichtlich am 5. März.

Von Kerstin Decker