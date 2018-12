Chemnitz

Ganz in Familie hat Jutta Müller, erfolgreichste Eiskunstlauftrainerin der Welt, ihren 90. Geburtstag verlebt. Mit Tochter, Enkelin und Urenkelin schaute sie sich am Donnerstagabend im Clubkino Siegmar auf großer Kinoleinwand den Film an, den ihr der MDR zum Geburtstag schenkt: „Die Eiskönigin aus Chemnitz – Ein Abend für Jutta Müller“. Auch ein Teil ihrer sportlichen Familie schaute gebannt zu – neben Tochter Gaby Seyfert, zweifache Weltmeisterin im Eiskunstlaufen, war Olympiasiegerin Anett Pötzsch gekommen. Nach dem Abspann dankte Gaby Seyfert (70) den Filmemacherinnen Marion Tetzner und Carola Ulrich „auch im Namen meiner Mutti, die sehr gerührt war.“

Die Filmemacherinnen Carola Ulrich (links) und Marion Tetzner (rechts) treffen im Clubkino Chemnitz die frühere Eiskunstläuferin Anett Pötzsch, Jutta Müllers Enkelin Sheila Seyfert-Menzel mit Tochter Karlotta, Jutta Müllers Tochter Gaby Seyfert sowie die Hauptperson, die frühere Eiskunstläuferin und Trainerin Jutta Müller an ihrem 90. Geburtstag (von links). Quelle: dpa-Zentralbild

Dass es zwischen Mutter und Tochter in der Vergangenheit heftig gekracht hat und teilweise Funkstille herrschte, wurde im Film thematisiert. Dennoch war die strenge Jutta Müller immer für ihre Enkelin da. Heute lebt Sheila Seyfert-Menzel (44) als Designerin in Berlin. Sie sieht sich als Erbin der Kreativität ihrer Großmutter. Mit Sheilas Tochter Karlotta (6) sieht Jutta Müller nun bereits ihre Urenkelin aufwachsen.

Jutta Müller im Foyer des Clubkinos Siegmar in Chemnitz. Quelle: dpa

Auch Anett Pötzsch (58) fühlte sich an diesem Abend ganz in Familie. „Ich wollte so werden wie die Gaby, sie war mein Idol“, erzählte die heutige Eiskunstlauf-Trainerin, die am Bundesstützpunkt in Mannheim arbeitet. Anfangs trainierte sie in Chemnitz bei der jungen Gaby Seyfert, wurde dann jedoch ihrer Mutter, Meistertrainerin Jutta Müller, zugeordnet. Auch dies trug zum Bruch zwischen Mutter und Tochter bei: Gaby Seyfert hängte ihre Trainerlaufbahn an den Nagel, studierte Sprachen und wurde Dolmetscherin. Später leitete sie die Eisrevue im Berliner Friedrichstadtpalast.

Jutta Müllers Top-Schützlinge Katarina Witt und Jan Hoffmann kommen im Geburtstagsfilm ebenfalls zu Wort und steuern Überraschungen für ihre ehemalige Trainerin bei – die sie übrigens nach wie vor alle siezen. „Mit dem Film sind viele wunderschöne Erinnerungen wach geworden. Ich bin stolz, Schülerin von Jutta Müller gewesen zu sein. Schade, dass die Zeit vorbei ist. Für uns und überhaupt für das deutsche Eiskunstlaufen“, bedauerte Anett Pötzsch. Russische und asiatische Sportler seien den deutschen heute „sehr viele Schritte voraus“.

Der Film „Die Eiskönigin aus Chemnitz“ läuft am Sonntag, 16. Dezember, um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen. Er ist ab sofort außerdem in der Mediathek und im Internet abrufbar. An die Zusammenarbeit mit Jutta Müller erinnert sich Doppel-Olympiasiegerin Katarina Witt außerdem im MDR-Riverboat (Freitag, 14. Dezember).

Von Kerstin Decker