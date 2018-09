Leipzig

Königin Silvia von Schweden auf dreitägigem Privatbesuch in Leipzig: Klingt gemütlich, ist es aber nicht. Ihre Majestät ist kein junger Hüpfer mehr, im Dezember feiert sie ihren 75. Geburtstag. Doch ihr Programm für Leipzig ist kein Rentnerprogramm, sondern das eines Managers –straff organisiert, minutengenau durchgetaktet, fast ohne Pause. Die dreifache Mutter und siebenfache Oma absolviert es mit charmantem Lächeln und nicht nachlassender Freundlichkeit.

Mit der Lufthansa über Frankfurt

Eine Motorradeskorte oder ein Winken vom Rathaus-Balkon wie beim Staatsbesuch des schwedischen Königspaares vor zwei Jahren gibt es diesmal nicht. Die gebürtige Heidelbergerin reist eher schlicht, wie alle Normalsterblichen. Sie kommt nicht per Privatflieger, sondern mit der Lufthansa-Linienmaschine aus Stockholm. In Frankfurt musste sie umsteigen.

Mit Oberhofmeisterin und Hofdame

Ihre Reisebegleitung besteht vor allem aus drei Damen, die sie persönlich betreuen: Oberhofmeisterin Freiherrin Kirstine von Blixen-Finnecke, Hofdame Anna Hamilton und Informationschefin Margareta Thorgren. Auch schwedische Sicherheitsleute reisen mit Ihrer Majestät – außerdem passt natürlich auch die deutsche Polizei auf sie auf.

Landung mit zehn Minuten Verspätung in Leipzig – abgeholt wird Königin Silvia am Flughafen vom schwedischen Botschafter Per Thöresson. Er fährt mit ihr direkt zur Neuen Messe. Dort warten schon Autogrammjäger, denn es ist so eine der wenigen Gelegenheiten des dreitägigen Leipzig-Besuchs, die Königin aus der Nähe zu sehen.

Das offizielle Programm sieht jetzt einen Fototermin an der Glashalle vor, Ihre Majestät mit den Chefs des 72. deutschen Juristentages. Danach wird die Königin zu ihrem Platz begleitet. Sie ist die Keynote-Sprecherin bei der Eröffnung der Rechts-Konferenz, sitzt neben dem sächsischen Ministerpräsidenten.

Eigener Raum zum Erfrischen

Nach zweieinhalb Stunden, sechs Reden und einem weiteren Fototermin ist Pause. Für die Königin steht ein eigener Raum in der Glashalle bereit, dort kann sie sich kurz erfrischen, bevor sie ins Gewandhaus chauffiert wird. Jetzt kann sich Oberbürgermeister Burkhard Jung Ihrer Hoheit annehmen, die er schon vor zwei Jahren in Leipzig getroffen hat. Er wird sie am Augustusplatz zum Empfang der Stadt für die Teilnehmer des Juristentages begrüßen.

Nach dem Abendtermin noch ein Abendtermin

Eine knappe Stunde verbringt sie auf dem Empfang im Gewandhaus, dann wird sie ins Steigenberger Grandhotel gefahren. Erstmals kann Silvia jetzt kurz ihr Hotelzimmer, respektive ihre Suite, aufsuchen. Vielleicht wirft sie einen Blick auf das Blumenbukett, das zu ihrer Begrüßung auf dem Tisch steht. Allzu pompös allerdings, so wurde es dem Haus vorher übermittelt, wünscht Ihre Majestät es nicht. Eine halbe Stunde Zeit hat sie zum Luftholen, dann steht der nächste Programmpunkt an - Abendessen mit den Vorständen und Kuratoren ihrer World Childhood Stiftung. Königin Silvia hält die Begrüßungsrede.

Und irgendwann endet dann auch der Tag, der für Ihre Hoheit mit dem Abflug um 10.10 Uhr in Stockholm-Arlanda begann. Gegen 22 Uhr hat sie Feierabend. Ihr Frühstück wird sie am nächsten Morgen auf dem Zimmer einnehmen, und schon 8.40 Uhr wird sie wieder abgeholt. Zum zweiten Tag ihres privaten Besuchs ins Leipzig.

Kerstin Decker-Herzberg