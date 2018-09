Leipzig

Das Grab von Showmaster Dieter Thomas Heck befindet sich in Stahnsdorf bei Berlin. Bei ihrem nächsten Berlin-Aufenthalt will Peggy Patzschke, Leipziger Radio- und Fernsehmoderatorin, einen Besuch dort abstatten und Blumen hinbringen. Wie für Millionen Deutsche, war er auch für die Leipzigerin Teil ihrer Kindheit: „Im Bademantel auf der Couch, mit der Käsestulle in der Hand, habe ich ZDF-Hitparade geguckt.“ Kurz nach der Jahrtausendwende lernte Peggy den Fernsehstar persönlich kennen. Sie machte mit ihm Radiosendungen und hatte ihn in ihrer TV-Sendung „Privat“ beim MDR als Gast. Am Rande ergab sich immer Zeit für persönliche Gespräche – der alte Hase half der jungen Kollegin mit Ratschlägen für ihren Berufsweg. Im vergangenen Jahr bat Peggy Patzschke ihn um ein Interview für ihr Buch „Das Muschelprinzip“. Es wurde das letzte Interview des Unterhaltungs-Urgesteins, weiß sie heute von seiner Managerin, und er war zu diesem Zeitpunkt auch schon krank. „Ich bin dankbar für unsere Begegnungen. Er war ein Großer, aber trotzdem sehr geerdet. Was er versprochen hat, hat er gehalten.“ Als Showmaster stand Dieter Thomas Heck im Rampenlicht, doch beerdigt worden ist er im engsten Familienkreis.

Von Kerstin Decker