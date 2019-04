Leipzig

Ja, er fährt noch! Der Leipziger Rennfahrer Henry Büttner (54) hat nun mal Benzin im Blut. „Aber ich muss nicht mehr jedes Wochenende zu einem anderen Rennen. Suche mir nur noch die schönen aus, die Spaß machen!“, lacht der Rückmarsdorfer. Eins davon ist das alljährliche Traditionsrennen im April am Hockenheimring. Dieses Wochenende findet es wieder statt – zur Erinnerung an den 1968 dort tödlich verunglückten schottischen Formel-1-Weltmeister Jim Clark. Büttner hat seinem 530-PS-Bo­liden flott gemacht, will ordentlich Gas geben. Unter anderem tritt er gegen den deutschen Ex-Formel-1-Rennfahrer Timo Glock an, der in seinen Original Formel-1-Toyota steigt. Der hat zwar fast 800 PS, „aber vielleicht hat er ja mal Probleme und ich kann ihn überholen“, hofft der Leipziger.

Andere Rennen, die Henry Büttner gern noch mal fahren möchte, sind Zandvoort, Baku oder Havanna. In Hockenheim ist er gefühlt schon hundertmal gestartet, stand dort auch schon im Kiesbett, hatte immer eine Riesen-Zuschauerkulisse. Darunter Prominente wie Ex-Rennfahrer Jochen Maas, Designer Luigi Colani oder Entertainer Helge Schneider. Auch der letzte Original Ferrari von Michael Schumacher oder der Williams F1 von Keke Rosberg werden am Wochenende in Hockenheim zu bewundern sein.

Von Kerstin Decker