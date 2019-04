Leipzig

Endlich Ostern, endlich Osterferien, endlich chillen! Da sind sich die siebenjährigen Leipziger Vierlinge Sophie, Kim, Laura und Jasmin, die in Beucha die erste Klasse besuchen, einig. Ansonsten hält sich die Einigkeit inzwischen durchaus in Grenzen. Nach dem fröhlichen Auspacken der kleinen LVZ-Ostertüten - mit Malbuch und Schoko-Osterhasen - wünscht sich jede der vier Schwestern, dass der Osterhase am Ostersonntag noch andere Geschenke für sie versteckt.

Zur Galerie Kim, Sophie,Laura und Jasmin Mehnert (7), die eineiigen Leipziger Vierlinge freuen sich auf das Osterfest.

Ganz vorn auf der Wunschliste stehen Rollschuhe, aber auch ein Puppenpferd und Tierfiguren. Sicher ist sich Mama Janett Mehnert nicht, dass das alles in Erfüllung geht. Sicher aber ist die Vorfreude auf das gemeinsame Suchen mit den beiden Omas, mit Opa Heinz, der Tante und anderen Verwandten.

Osterferien zu Hause

Die Osterferien finden dieses Mal bei Mehnerts ganz entspannt zu Hause in Beucha statt. Die Schwestern und ihr großer Bruder Lucas (13) freuen sich auf Bewegung im Freien bei schönem Wetter, Volleyballspielen ist ebenso angesagt wie Fahrradfahren. Die Ferien haben die Mädchen herbeigesehnt, denn: Anstrengend ist die Schule schon. Nach anfänglichen Deutsch-Schwierigkeiten, die vergessen sind, haben sich nun Probleme mit Mathe in den Vordergrund geschoben. Die Schule hilft, die Eltern geben zuhause Nachhilfe, Bruder und Großeltern unterstützen.

Zeichnen und Sport beliebt

Auf die Frage, was denn in der Schule richtig Laune mache, platzt es aus Sophie heraus: „Natürlich Kunst!“ Sie ist eine begeisterte und begabte kleine Zeichnerin. Die anderen drei Mädchen lieben vor allem den Sportunterricht.

Die Ostersprüche der Vierlinge

Passend zur Osterzeit haben alle Vier noch einen flotten Spruch auf der Zunge. Sophie: Osterhasen sind vor allem Buschhüpfer.“ Laura kennt eine Geschichte vom Hasen Möhrni. Kim: „Der Osterhase sucht eine Frau.“ Und Jasmin schließlich ist sich sicher: „Der Osterhase ist ein perfekter Kletterer.“ ...

Die Leipziger Schwestern Sophie, Kim, Laura und Jasmin feierten ihren siebten Geburtstag Anfang des Jahres. Die eineiigen Vierlinge von Mutter Janett und Vater Marcus Mehnert wurden am 6. Januar 2012 geboren und gelten als Sensation in der Medizin. Eineiige Vierlinge kommen nach Schätzungen nicht häufiger als einmal unter 13 Millionen Geburten vor.

Von Volkmar Heinz