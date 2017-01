Leipzig. Vom knallbunten Glitzerfummel bis zum alltagstauglichen Rock oder der Bluse, vom Katzenoverall mit Ringelschwanz bis zum Brokatmantel, von der Sultanshose bis zur Jeans mit überdimensionalen Fransen an den Seiten – die Oper Leipzig hat wieder einmal ihren Kostümfundus geleert. Riesengewusel herrschte am Mittwochnachmittag in der Garderobenhalle am Augustusplatz, wo rund 3000 Kostüme abgespielter Inszenierungen aus Oper und Musikalischer Komödie zum Verkauf angeboten wurden.

Vier von 3000: Diese Kostüme wechselten am Mittwoch in der Oper Leipzig den Besitzer. Zur Bildergalerie

Viele Verkleidungslustige rafften sich einen ganzen Arm voller Klamotten von den Garderobenständern, ließen vor den großen Spiegeln ihre Kleidung fallen und probierten, was passt. Oft mit Hilfe von Freundinnen oder Freunden, die beim Zumachen der Reißverschlüsse und Ösen halfen und dabei ein paar lustige Erinnerungsfotos schossen. Allerdings scheiterte es nicht selten an den Größen, denn es hat nun mal nicht jeder eine Ballett-Figur.

Gebraucht werden die Kostüme für den Karneval, für eigene künstlerische Auftritte im Amateur- oder Profibereich, für Mittelalter-Märkte, Videoproduktionen, für den heimischen Tanzverein, als Spaßkostüm zum Snowboarden oder „einfach so“. In Wühlkisten standen außerdem Schuhe bereit, von Stiefeln bis Stoffturnschuhen. Zwischen einem und 300 Euro kosteten die professionellen, oft maßgefertigten und über Jahre gepflegten Gewänder aus „Tannhäuser“, „Boris Godunow“, „Dornröschen“, „Zwei Herzen im Dreivierteltakt“, „Macbeth“ oder „Aida“. Auf den eingenähten Etiketten war häufig noch zu lesen, wer das Kostüm in welcher Inszenierung getragen hat, ob Chorsänger oder Tänzer.

Wer etwas gefunden hatte, musste sich in die endlos langen Kassenschlangen einreihen, die durchs ganze Foyer reichten. Diesmal beschränkt die Oper ihre Lagerräumung auf einen Tag anstatt drei: „Mehr haben wir nicht“, so Sprecherin Bettina Auge. Der Fundus wird alle zwei Jahre geleert, immer kurz vor Karneval.

Von Kerstin Decker