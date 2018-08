Leipzig

Die Wahl-Leipziger Sängerin Nea! startete letztes Wochenende stilgerecht in einem original eingerichteten DDR-Wohnzimmer im N’Ostalgiemuseum in der Nikolaistraße 28-32 ihre Kassettenkinder-Kampagne. „Am 3. Oktober, dem 28. Jahrestag der Deutschen Einheit, erscheint mein neues Deutsch-Pop-Album unter dem Titel Kassettenkind“. Es ist voller Stories mit Ostseele“, plaudert die 37-Jährige. Produziert wurde der Tonträger von Udo Lindenberg, Heinz Rudolf Kunze und Rosenstolz in Hamburg.

Wende-Geschichte

Die Sängerin widmet ihre Musik jenen Generationen, die zur Wende ihr Leben komplett umkrempeln mussten; die wegen Ausbildung und Arbeit ihre Heimat in Richtung Westen verließen; die blieben oder wieder zurückkehrten. Die gebürtige Thüringerin weiß, wovon sie spricht: Sie verließ ihre Heimatstadt Greiz in den 1990er-Jahren in Richtung Hessen. Die junge Frau absolvierte eine Ausbildung im 400 Kilometer entfernten Wiesbaden und lebte zwölf Jahre in den alten Bundesländern. Dann kehrte sie in den Osten zurück – in die Heldenstadt Leipzig, in der die friedliche Revolution begann.

Nea! sucht Kassettenkinder Quelle: Karsten Kehr

„Nächstes Jahr feiern wir 30 Jahre Mauerfall und längst ist es überfällig, den Staub von den Bildern zu wischen und endlich ein Fazit zu ziehen. Meine Generation ist unter schwierigen Umständen erwachsen geworden. Aber wir haben es gemeistert, und fühlen uns wohl im neuen, modernen Osten. Wie ich in Leipzig“, schwärmt sie. Jetzt sucht die Künstlerin Menschen, die ihre ganz persönliche Wende-Geschichte erzählen möchten. „Ob prominent oder nicht – erzählt mir eure spannende Geschichte“, ruft sie die Generation Kassettenkinder auf. Wer was loswerden will, schreibt einfach eine Email an post@heimat2050.de unter dem Stichwort #kassettenkinder!

Laufende Sprechstunde

Immer wieder dienstags steht für viele Teilnehmer des LVZ-Projekts „Lauf geht’s!“ eine gemeinsame Trainingseinheit im Clara-Zetkin-Park auf dem Programm. Das Ziel aller Läufer ist der Halbmarathon rund um das Völkerschlachtdenkmal am 14. Oktober. Für eine optimale Rundum-Betreuung ist Dr. Enzo Hamann vom MediClin Waldkrankenhaus Bad Düben zuständig. Der Oberarzt, selbst ein begeisterter Läufer, hielt bei angenehmen Temperaturen eine laufende Sprechstunde ab und verarztete auch Lutz Bergmann, Amtsleiter im Umweltamt Landkreis Leipzig. Der 63-Jährige hatte von der LVZ-Aktion „Lauf geht’s!“ in der Zeitung gelesen: „Früher war ich Leichtathlet und auf der Mittelstrecke über 1500 Meter unterwegs. Nach einer Fersenverletzung war Feierabend. Jetzt will ich es noch einmal wissen.“ Im Sommerurlaub vor wenigen Wochen in Kroatien hatte er plötzlich Beschwerden mit der Achillessehne. „Während des einstündigen Laufens am frühen Morgen gegen halb sieben bei 30 Grad ging der Schmerz weg – und danach war er wieder da“, erzählte der sportliche Beamte.

Läufer Lutz Bergmann lässt sich von Oberarzt Dr. Enzo Hamann am Dienstag untersuchen. Quelle: André Kempner

Zum Glück war Doc Hamann zur Stelle: Der riet ihm, langsamer zu laufen, zu massieren und Umschläge zu machen. Mehr könne man bei einer Reizung nicht tun, so der Sportmediziner. Da ausnahmsweise mal keine Hitzeschlacht geschlagen werden musste, waren die Starter sehr gesprächig, plauderte der 45-Jährige, der am Bodensee aufgewachsen ist und seit 1994 in Leipzig lebt. Ausgleich zur Arbeit findet der Spezialist für Gelenkchirurgie übrigens beim Angeln.

Blumige Musik

Der Sommer geht weiter und im Blumenland Engler wird fröhlich gefeiert – mit beschwingter Musik! Die Leipziger Blumenfreunde, die sich seit 1889 in der vierten Generation um allerlei Schönheiten kümmern, laden am Freitag- und Samstagabend zu einem musikalischen Farbrausch ein. Während der Gitarrist Silvio Schneider auf eine Reise um die Welt geht, verschmelzen bei den Musikern Jeanine Vahldiek und Steffen Haß die Harfe, Percussions und Gesang zu einem einzigartigen Sound. Die Inhaber Cornelia Engler und ihr Mann Veit Petzold freuen sich auf die farbigen Töne, eine Cocktailbar, wo es auch selbst gemachte Limonaden gibt, und ein loderndes Lagerfeuer am Abend!

Sanfte Töne: Jeanine Vahldiek und Steffen Haß sind am Samstagabend im Blumenland Engler zu erleben. Quelle: Marco Hilgers

Von Regina Katzer