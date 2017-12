„Meine letzte Vorstellung“ – ein Abend für den verstorbenen Dieter Bellmann im Gewandhaus

Leipzig. „Meine letzte Vorstellung“ – so heißt der Abend zur Erinnerung an den verstorbenen Schauspieler Dieter Bellmann, der am Dienstag, 5. Dezember, im Gewandhaus zu Leipzig ausgerichtet wird. Familie, Freunde, Schauspieler, Musiker und die Kollegen von „In aller Freundschaft“ nehmen Abschied von dem Darsteller, der am 20. November im Alter von 77 Jahren unerwartet gestorben war. Die Veranstaltung ist öffentlich, auch die Leipziger und die Fans sind eingeladen. Die Witwe des Künstlers, Astrid Höschel-Bellmann, hat sich für die Feier im Gewandhaus entschieden. „Dieter Bellmann hat das Leben und seine Arbeit zutiefst geliebt. Wir wollen ihn an diesem Abend feiern und leben lassen. Die Menschen sollen daran teil haben. So hätte er sich’s gewünscht“, heißt es in einer Mitteilung der Filmproduktionsfirma Saxonia Media. Kostenlose Sitzplatz-Karten sind noch erhältlich, sie werden an der Kasse des Gewandhauses ausgegeben.

Dieter Bellmann war seit Oktober 1998, seit der Ausstrahlung der ersten Folge, als Chefarzt Professor Simoni in der ARD-Klinikserie „In aller Freundschaft“ zu sehen. Nachdem er 2014 in den Serien-Ruhestand verabschiedet wurde, tauchte er bis zuletzt noch vereinzelt in Episodenrollen auf. Die Karriere des Publikumslieblings hatte nach dem Studium an der Theaterhochschule Leipzig am Schauspiel Leipzig begonnen, wo er auch als Regisseur arbeitete.

Die Beisetzung findet auf Wunsch der Familie im engsten Familienkreis statt. Die „Letzte Vorstellung“ für Dieter Bellmann beginn am Dienstag um 19.30 Uhr, Einlass in den Mendelssohn-Saal ist ab 19 Uhr.

Von Kerstin Decker