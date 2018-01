Messestadt als Jungbrunnen: Griffith und Lugner lernten sich in Leipzig kennen

Leipzig. Die Verschwiegenheit ist kaum irgendwo größer als in der Schönheitsbranche. Dennoch spricht es sich unter den Reichen und Schönen dieser Welt herum: Leipzig ist das Mekka der ästhetischen Chirurgie im deutschen Osten. Königin Rania von Jordanien soll vor Jahren da gewesen sein, wie auch andere gekrönte Häupter, arabische Herrscher oder prominente Schauspieler(innen). Ebenso der Wiener Bauunternehmer Richard Lugner (85). Wie eine Wiener Tageszeitung berichtete, sei „Mörtel“ Lugner im Juli und August 2017 zweimal für eine Frischzellenkur in Leipzig gewesen.

Der österreichische Unternehmer Richard «Mörtel« Lugner teil offiziell am Mittwoch mit, dass ihn die US-Schauspielerin Melanie Griffith (60) zum diesjährigen Opernball 2018 begleiten wird. Quelle: dpa

Und da hat er offenbar Melanie Griffith (60) kennen gelernt. Das Ergebnis dieser Begegnung: offenbar nicht nur straffere Haut, sondern auch eine Einladung zum Wiener Opernball. Die US-Schauspielerin ist am 8. Februar Gast des Bauunternehmers in dessen Opernball-Loge.

Mit dem bekannten Schauspieler Antonio Banderas war Melanie Griffith von 1996 bis 2015 verheiratet.Das Foto zeigt beide 2011 in Cannes. Quelle: dpa

Doch wo hat diese Frischzellenkur stattgefunden? Keiner will es gewesen sein. „Darüber weiß ich gar nichts“, versichert Heike Hachmeister, Sprecherin de Acqua-Klinik. Dabei hatte sich Melanie Griffith, zusammen mit ihrem Ex-Mann Don Johnson, vor einem Jahr immerhin schon mal in dieser Klinik umgeschaut. „Bei uns waren sie auch nicht“, sagt Heike Wachsmuth von der Praxisklinik Wachsmuth & Völpel, die das „Vampir Lifting“ anbietet – ein Verfahren, das dem von Lugner genannten entspricht. „Über solche Klienten würde auch niemand Auskunft geben, das verletzt die Schweigepflicht, die in unserer Branche sehr streng genommen wird“, stellt Marwan Nuwayhid von der Lanuwa Ästhetik-Klinik am Brühl klar. Die Promis lassen sich gerade deshalb in Leipzig behandeln, weil die Szene groß ist, die Ärzte sehr gut qualifiziert sind und internationales Renommee haben – und weil sie hier nicht unter öffentlicher Beobachtung stehen. Eine schöne Werbung für Leipzig ist es allemal.

