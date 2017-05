Leipzig. Die amtierende „Miss Germany“, Soraya Kohlmann (18) aus Leipzig, hat ihre Abi-Prüfungen hinter sich gebracht. Sie habe am Dienstag ihren letzten Test abgelegt, teilte sie auf ihrem Instagram-Profil mit. Den Rest des Tages wolle sie in der Sonne verbringen. Kohlmann war am 18. Februar im Europa-Park in Rust zur „Miss Germany“ gekürt worden.

Nach Angaben der Organisatoren ist es das erste Mal in der 90-jährigen Geschichte des Schönheitswettbewerbs, dass eine „Miss Germany“ gleichzeitig das Abitur macht. Zwischenzeitlich hatte Kohlmann überlegt, ihr Abi um ein Jahr zu verschieben, um sich auf ihre Aufgaben als Schönheitskönigin konzentrieren zu können.

LVZ