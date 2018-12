Linstow

Sasha Sasse aus Leipzig ist „Mister Germany 2019“. Der 27-jährige „Mister Mitteldeutschland 2018“ setzte sich am Samstagabend in Linstow (Mecklenburg-Vorpommern) gegen 15 Konkurrenten durch. Der Sport- und Fitnesskaufmann, der als einziger Kandidat in einem roten Jackett gekleidet war, zeigte sich nach der Wahl überwältigt von Glücksgefühlen.

Auf Platz zwei kam Soabre Ouattara aus Lübeck, ein 27-jähriger Koch mit ghanaischen Wurzeln. Er war als amtierender „Mister Schleswig-Holstein“ ins Rennen gegangen.

Zur Galerie Eine Woche lang bereiteten sich die 16 schönsten Männer Deutschlands auf die Wahl zu „Mister Germany 2019“ vor. Zwei Leipziger waren mit dabei – einer konnte den Titelkampf am Ende für sich entscheiden.

Auf Platz 3 landete Alexander Speiser aus Karlsruhe. Mit 20 Jahren gehörte der angehende Zahnarzt und „Mister Baden-Württemberg 2018“ zu den jüngsten Teilnehmern des Abends.

Zur Galerie Tobias Ritter (Mister Sachsen) und Sasha Sasse (Mister Mitteldeutschland) haben sich im Mister-Camp in Ägypten für das Finale der Mister-Germany-Wahl fit gemacht

Für den Jubiläumswettbewerb – der Titel „Mister Germany“ wurde zum 25. Mal vergeben – gab es 1112 Bewerber. Die Teilnehmer mussten sich in zwei Durchgängen im Anzug und in Jeans mit offenem Hemd Publikum und Jury zeigen. Dazu gibt es Interviews.

Von RND/dpa/LVZ