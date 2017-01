Leipzig. Am 4. November ist es wieder soweit: In Leipzig wird der Rote Teppich ausgerollt. Menschen aus Sport, Kultur, Wirtschaft und Politik feiern den Leipziger Opernball. Das Motto des Abends wird in diesem Jahr „Moskauer Nächte“ lauten, wie die Veranstalter am Montag bekannt gaben. Die russische Hauptstadt soll „auf musikalische, kulturelle und kulinarische Weise in die Ballgestaltung“ mit einfließen, hieß es. Durch die Partnerstädte des Opernballs sollten Brücken zu anderen Kulturen gebaut werden.

Schaulaufen für die Fotografen: Die Prominenz beim Leipziger Opernball 2016 im Blitzlichtgewitter auf dem Roten Teppich. Zur Bildergalerie

Laut Gabriele Goldfuß, Leiterin des Referates für Internationale Zusammenarbeit bei der Stadt und Mitglied des Opernballkuratoriums gibt es zwischen Leipzig und Moskau seit 2014 einen Kooperationsvertrag. „Dabei spielten bisher vor allem die intensive Kooperation im Messewesen und beim Denkmalschutz, zwischen Hochschulen, Schulen und Forschungszentren, Kammern und bei der Restaurierung der russischen Kirche eine besondere Rolle.“ Mit dem Opernball soll auch eine musikalische Brücke aufgebaut werden.

Bis tief in die Nacht feierte die Prominenz beim Leipziger Opernball 2016. Stargast des Abends: Jimmy Somerville. Zur Bildergalerie

Inzwischen können auch Karten für die Veranstaltung erworben werden. Für die Teilnahme am Opernball muss allerdings wieder kräftig in den Geldbeutel gegriffen werden: Flanierkarten sind mit 139 Euro noch vergleichsweise günstig. Tischkarten sind je nach Kategorie für 399 Euro, 470 Euro oder 550 Euro erhältlich.

luc