Leipzig

Wer Radio PSR hört, hat’s gemerkt: Die Nachmittagssendung ist neu! Seit dieser Woche sitzt Tino Rockenberg (41, bislang beim Sender Jump) am Mikrofon. Er löst ab, die beide das Medienzentrum am Leipziger Markt verlassen haben. Energiebündel Freddy hat all die Jahre für ihren Radio-Traumjob gelebt – kurz nach ihrem 40. Geburtstag beginnt für sie nun ein neuer Lebensabschnitt. „Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Zeit, meine Kinder abzuholen und meinen Sohn zum Fußball zu fahren. Jetzt lerne ich meine Nachbarn kennen, die nachmittags im Hof zusammensitzen. Ich fange an zu kochen, und ich habe schon alle meine Pflanzen umgetopft.“ Im Oktober will sie eine Fasten- und Yogakur an der Ostsee machen, „darauf freue ich mich total.“ Nach 21 Jahren im Radiogeschäft wird Freddy vorerst nur ein paar ausgewählte Veranstaltungen moderieren – ansonsten Abstand gewinnen, sich auf Neues orientieren. „Sobald das Passende kommt, bin ich wieder zu hören und zu sehen!“, versichert sie.

Von Kerstin Decker