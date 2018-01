Neue Liebe: Prinzen-Sänger und Bürgermeisterin von Torgau sind ein Paar

Leipzig/Torgau. Jens Sembdner, Sänger der Leipziger Pop-Gruppe Die Prinzen, ist nach Jahren tiefer Trauer wieder verliebt. Die neue Frau an seiner Seite ist die Oberbürgermeisterin von Torgau, Romina Barth (CDU). Die Rathauschefin bestätigte am Donnerstag einen Bericht der „Dresdner Morgenpost“. Die 34-Jährige hatte am Silvestertag ein gemeinsames Foto mit Sembdner bei Instagram gepostet.

Der heute 50 Jahre alte Sänger hatte Ende 2001 den Tod seiner ersten Ehefrau nicht verkraftet, die im Alter von 34 Jahren gestorben war. Sembdner hatte einen Nervenzusammenbruch erlitten und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Eine der jüngsten Oberbürgermeisterinnen Deutschlands

Romina Barth ist mit 34 Jahren eine der jüngsten Oberbürgermeisterinnen Deutschlands. Vor ihrer Kandidatur 2015 hat sie acht Jahre lang in der Dresdner Region als Projektentwicklerin im Immobilienbereich gearbeitet.

Am 31. Mai hatten Die Prinzen, zu deren Gründungsmitgliedern Sembdner gehört, einen Auftritt in Torgaus Sankt-Marien-Kirche. Sembdner hatte zuletzt auch mit einem Buch für Aufmerksamkeit gesorgt – darin schreibt er über sein Leben nach dem Tod seiner Frau. Silvia Sembdner hatte 2001 Selbstmord begangen.

Von LVZ