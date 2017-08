Neuer Spendenrekord beim Benefiz-Golf-Turnier in Leipzig

Die Veranstalter der 10. GRK Golf Charity Masters vermelden einen neuen Spenden-Rekord: 2,5 Millionen Euro wurden beim Promi-Turnier samt Gala-Abend am Samstag in Machern und Leipzig zusammengetragen. Zu den 400 Teilnehmern des Events gehörten unter anderem Katarina Witt, Uschi Glas, Franziska van Almsick, Michael Ballack, Jan-Josef Liefers, Heinz Hoenig, Florian Silbereisen und Christian Lindner.

Das gesammelte Geld soll karitativen Kindereinrichtungen zu Gute kommen - der Elternhilfen für krebskranke Kinder Leipzig, dem Kinderhospiz Bärenherz Leipzig, Hand in Hand for Africa und Ein Herz für Kinder, hieß es am Sonntag.

Zur Bildergalerie

Der Spenden-Rekord sei unter anderem durch die Versteigerung des Gemäldes „Kleine Unterbrechung“ von Neo Rauch für insgesamt 750.000 Euro, mehrere Bronzeskulpturen von Günther Uecker für 127.000 Euro, ein Wohnzimmerkonzert von Adel Tawil für 120.000 Euro sowie ein Mercedes-Cabriolet für 65.000 Euro erreicht worden.

Insgesamt habe das Turnier innerhalb der vergangenen zehn Veranstaltungen eine Spendensumme von 9,45 Millionen Euro gesammelt, teilten die Veranstalter mit.

mpu