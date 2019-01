Leipzig

Die Waffe steht ihr – und Schießen hat sie im Schießtraining gelernt. Zuwachs für die Soko Leipzig: Am Freitag taucht erstmals die neue Kommissarin Kim Nowak in der Serie auf, gespielt von Amy Mußul.

Zweitwohnung in der Südvorstadt

Tatsächlich dreht die 27-Jährige aufgrund des Produktionsvorlaufs schon fast ein Jahr im Reclam-Karree in der Inselstraße. Sie ist Berlinerin, aber ganz begeistert von Leipzig, hat eine kleine Wohnung in der Südvorstadt, erledigt alle Wege mit dem Fahrrad. Vom ersten Moment an wurde sie vom Team ins Herz geschlossen: „Wir haben den absoluten Hauptgewinn gezogen. Hätten wir uns eine neue Kollegin bauen dürfen, wäre sie genauso geworden wie Amy“, schwärmt Marco Girnth alias Kommissar Jan Maybach. Steffen Schroeder alias Kommissar Jan Kowalski stellte staunend fest, dass er und Amy mehrere Jahre lang unwissentlich nebeneinander gewohnt haben – in der gleichen Straße in Potsdam. Dort hat Amy studiert. Sie selbst hatte schon beim Casting das Gefühl, „es passt“. Für die Rolle gab sie die ZDF-Reihe „ Kreuzfahrt ins Glück“ auf.

Ihr jugendlicher Schwung soll nun auf die Zuschauer ausstrahlen. Jüngere kennen Amy Mußul als Moderatorin aus dem Disney Channel, Super RTL und dem Kinderkanal. Auch im ZDF-Dreiteiler „Das Adlon“ oder in der ARD-Serie „ Charité“ war sie am Start.

Geiselnahme beim Friseur

Die Einstiegsfolge für Amy Mußul läuft unter Titel „Bewährungsprobe“. Hauptkommissarin Ina Zimmermann ( Melanie Marschke) braucht Verstärkung für ihre Soko, nachdem Olivia Fareedi (Nilam Farooq) vom Dienst suspendiert wurde und danach gekündigt hatte. Eine mögliche Kandidatin ist die junge Kommissarin Kim Nowak, doch das Bewerbungsgespräch verläuft nicht optimal. Eine Absage scheint gewiss. Kim erhält jedoch Gelegenheit für eine „Bewährungsprobe“, als sie anschließend mitten in eine Geiselnahme in einem Friseurladen gerät. Mit schnellem Handeln und durchsetzungsstark empfiehlt sie sich am Ende doch als neue Kollegin.

Von Kerstin Decker