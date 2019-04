Leipzig

Noch unentdeckten Show-Talenten schlägt möglicherweise bald die große Stunde: Sie können sich um einen Auftritt in der RTL-Show „Das Supertalent“ bewerben. Ein offenes Casting findet am Donnerstag (25. April) im Leipziger Penta Hotel (Großer Brockhaus 3) statt. Von 12 bis 20 Uhr kann jedermann ohne Voranmeldung einfach hinkommen und sich vorstellen – egal ob Einzeltalente oder Gruppendarbietungen, Jung oder Alt, Laien oder Profis, Mensch oder Tier. Willkommen ist jeder, der etwas Atemberaubendes oder Skurriles kann und den Traum hat, damit ein Millionenpublikum zu begeistern.

Vorjury sichtet Talente

Die Castings finden seit Mitte März in insgesamt 19 Städten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und erstmals auch in Luxemburg statt. Zunächst schaut sich eine Vorjury die Bewerber an und bittet die aussichtsreichsten auch schon zu Probeaufnahmen vor die Kamera. Die prominente Jury um „Poptitan“ Dieter Bohlen ist allerdings noch nicht dabei. Wie immer geht es um ein erstes Kennenlernen. Die Bewerber sollten Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Alle Kandidaten unter 18 Jahren müssen darüber hinaus in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein oder die unterschriebene Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten mitbringen.

Preisgeld 100.000 Euro

Die neuen Folgen von „Das Supertalent" werden dann im Herbst 2019 ausgestrahlt. In der vergangenen – der zwölften –Staffel holte sich der Alles-Schlucker und schottische Illusionist Stevie Starr (55) aus London den Titel. Auch in der neuen Staffel kann sich der Gewinner wieder über ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro freuen.

Von Kerstin Decker