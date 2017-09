„Paperfashion“-Workshop: Binnen einer Woche entstehen Papierkleider für den Opernball

Leipzig. Schneiden, falten, flechten, kräuseln, kreppen, plissieren – der Fantasie, was man mit und aus Papier alles machen kann, sind keine Grenzen gesetzt. Im Vorfeld des Leipziger Opernballs am 4. November laden Designerin Eva Howitz, die Leipziger Opernball GmbH und die Leipziger Volkszeitung erstmals zum Workshop „Paperfashion“ ein. Mitmachen können 14- bis 20-Jährige, die Interesse an Mode, Gestaltung und Kreativität haben. Ziel ist es, dass sie sich innerhalb von einer Woche ihr eigenes Kleider-Kunstwerk aus Papier maßschneidern. Dem Ballmotto „Moskauer Nächte“ entsprechend, sollen sich die Akteure dabei von den berühmten Zwiebeltürmen der Moskauer Basilius-Kathedrale inspirieren lassen. Das schwere, weiße, unbedruckte Papier wird von der LVZ spendiert. Zum Abschluss bekommen alle Workshop-Teilnehmer einen großen Auftritt: Sie zeigen sich in ihren Papierskulpturen auf dem Leipziger Opernball.

Der kostenfreie Workshop findet in der zweiten Herbstferienwoche – vom 9. bis 13. Oktober – in der Designschule Leipzig in der Nordstraße statt, ganztags von 9 bis 16.30 Uhr. Designerin Eva Howitz (35), die an der Burg Giebichenstein studiert hat und selbst Modegestaltung und Modetheorie in Leipzig und Dresden lehrt, betreut die maximal zehn Teilnehmer. Sie hat schon seit zehn Jahren Erfahrungen mit ähnlichen Workshops gesammelt.

Bedingung fürs Mitmachen ist, dass die Interessenten im gesamten Workshop-Zeitraum anwesend sein können und dass sie am 4. November für eventuelle Proben und den Opernball-Auftritt zur Verfügung stehen. Bewerbungen mit kurzen Informationen zur Person und zur Motivation fürs Mitmachen müssten spätestens bis 25. September abgeschickt werden an eva@howitzweissbach.com.

Von Kerstin Decker