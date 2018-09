leipzig

Ein scharfer „Schlitten“ fuhr am Donnerstagnachmittag vorm Theatrium in Grünau vor. Hinterm Lenkrad saß Gerd Rupp, Chef von Porsche Leipzig. Und auf dem Beifahrersitz Schauspieler und Musiker Lenn Kudrjawizki, der am 13. Oktober den Leipziger Opernball moderiert. Die beiden rollten im Hauptpreis der Tombola in Grünau an: Wer auf dem Ball für 15 Euro das richtige Los kauft, fährt später mit genau diesem Boxster in Silbermetallic mit rotem Verdeck und roter Lederausstattung nach Hause. 300 PS, von Null auf Hundert in knapp fünf Sekunden, Wert 78 000 Euro. Und er ist ganz stark angelehnt an den allerersten Porsche-Sportwagen, der vor 70 Jahren gebaut wurde.

„Mit diesem Hingucker wollen wir einen Anreiz bieten, am Opernballabend viele Lose zu kaufen und damit Vereine in und um Leipzig zu unterstützten“, sagte Gerd Rupp. Porsche unterstützt seit sechs Jahren den Leipziger Opernball. In dieser Zeit sind 175 000 Euro an die Stiftung „Leipzig hilft Kindern“ geflossen. Der größte Teilbetrag, nämlich 65 000 Euro, im vergangenen Jahr. „In diesem Jahr wollen wir die Summe erneut toppen“, kündigte Vivian Honert-Boddin von der Opernball Leipzig GmbH an.

Die Stiftung „Leipzig hilft Kindern“ will mit dem Erlös wiederum drei Projektein der Region unterstützen: das Kinder- und Jugendtheaterprojekt Theatrium in Grünau, den Verein Wolfsträne, der sich um Kinder und Jugendliche kümmert, die den Tod eines geliebten Menschen verarbeiten müssen, und den Verein „Bemmchen Leipzig“, der an Schulen ein ausgewogenes Frühstück für Kinder zur Verfügung stellt.

Von kerstin DecKer