Leipzig

Die schönste Weihnachtsfreude für Radiomoderatorin Friederike Holzapfel ist gesichert: Ab Januar wechselt sie zu Radio SAW ins Funkhaus nach Magdeburg. Ab 14. Januar ist die 40-Jährige mit dem neuen Format „ Freddys Welt“ täglich zu hören. Darin wird sie als aktive Familienfrau das Sendegebiet erkunden und in ihrer ganz eigenen Art über Promis, Stars und Sternchen, besondere Events sowie das bunte Freizeit-Leben berichten. Darüber hinaus geht sie ab dem 18. Januar mit einer Freitagnachmittag-Show auf Sendung.

Pendeln zwischen Leipzig und Magdeburg

„Ich freue mich total auf die neue Aufgabe und das Team, das ich zum Teil schon kennenlernen durfte und das mich super herzlich aufgenommen hat“, so die Moderatorin, die mit Ehemann und zwei Kindern in Leipzig wohnen bleibt. „Ich hab mir zu Weihnachten von der Family eine Bahncard gewünscht und überlege, mir noch ein , Magdeburg’-Fahrrad zu kaufen. Und dolle freu ich mich auch, dass mein ehemaliger Pfarrer Jörg Uhle-Wettler, der uns getraut und die Kids getauft hat, in Magdeburg ist und wir uns hoffentlich wieder öfter sehen.“

Zuletzt bei Radio PSR am Mikrofon

Friederike Holzapfel ist vor rund 20 Jahren unter ihrem Mädchennamen Friederike Lippold im Radiogeschäft gestartet Nach zehn Jahren bei Energy Sachsen folgten sieben Jahre bei Radio PSR, wo sie zuletzt mit Stefan Große „Die Große Holzapfel-Show“ moderierte. Im Sommer wurde die Trennung der beiden von Radio PSR bekannt gegeben.

Im Bad hat’s angefangen

„Ich bin mit Radio SAW groß geworden“, strahlt die gebürtige Wittenbergerin, die in Bad Düben aufwuchs. „Im Badradio lief immer Radio SAW auf der 104.9“, erinnert sich Freddy. „Ich hätte immer problemlos den Senderjingle nachsingen können, auch wenn ich nun schon seit vielen Jahren in Sachsen wohne und fast 20 Jahre bei anderen Radiosendern gearbeitet habe.“

Coole Kinder und ihre Hobbys

Bereits seit Anfang Dezember ist Friederike Holzapfel außerdem auf dem neuen digitalen Radio­kanal „Tweens“ des MDR zu hören. Immer mittwochs ab 18 Uhr moderiert sie die einstündige Sendung „Die Hobbyisten“, in der sie coole Kinder und ihre tollen Hobbys vorstellt.

Von Kerstin Decker