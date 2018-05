Leipzig

Die 7-Seen-Wanderung durch die ehemaligen Braunkohlelandschaften südlich von Leipzig feiert in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Zur Jubiläumsausgabe am Freitag (16.30 Uhr) melden die Veranstalter eine Rekordteilnehmerzahl. Es seien 700 Voranmeldungen mehr eingegangen als im Vorjahr, wie eine Sprecherin sagte. 2017 waren 6250 Wanderfreunde aus dem In- und Ausland zur 7-Seen-Wanderung gekommen. In diesem Jahr können sich die Wanderer zwischen 70 Strecken von 4 bis zu 108 Kilometern Länge entscheiden. Einige der geführten Thementouren sind aber bereits ausgebucht.

Erstmals dürfen die Wanderer in diesem Jahr von den vorgegebenen Strecken abweichen und sich ihre eigene „FlexTour“ zusammenstellen. Neu ist auch eine Tour zwischen den beiden „Hausseen“ der Wanderung, dem Cospudener und dem Markkleeberger See. Seit 2017 gibt es eine Brücke über die B2. Diese stellt eine alte Wegebeziehung wieder her, die Tagebau und Bundesstraße gekappt hatten. Dort können nun auch die 7-Seen-Wanderer entlanglaufen.

Die Wanderung war 2004 von ein paar Enthusiasten ins Leben gerufen worden. Damals hatten sich gerade mal 180 Menschen getroffen, um zu Fuß die Bergbaufolgelandschaft südlich von Leipzig zu erkunden. Seither ist die Zahl der Wanderer stetig gewachsen.

dpa