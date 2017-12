René Stoffregen übernimmt Auerbachs Keller – damit erfüllt sich sein Lebenstraum

Leipzig. Im Geschichtsbuch von Auerbachs Keller wird am 1. Januar ein neues Kapitel aufgeschlagen: René Stoffregen tritt als neuer Pächter und Geschäftsführer die Nachfolge von Bernhard und Christine Rothenberger an. Der 45-Jährige arbeitet seit über 20 Jahren in dem aus Goethes „Faust“ weltbekannten Lokal. Seit 2006 ist er gastronomischer Leiter des Traditionsgasthauses. Für den Vollblutgastronom erfüllt sich mit der Übernahme ein Lebenstraum: „Für mich ist Auerbachs Keller das schönste und geschichtsträchtigste Restaurant Leipzigs. Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber arbeiten würde.“

Für die Gäste soll sich nicht viel ändern: Sie können auch in Zukunft klassische sächsische Küche und ein abwechslungsreiches kulturelles Programm erwarten. Stoffregen übernimmt alle 96 Mitarbeiter und die drei Teilbereiche des Lokals: den Großen Keller mit 450 Plätzen, die Historische Weinstube mit 150 Plätzen und die Mephisto-Bar mit 50 Plätzen. Die Zukunft von Auerbachs Keller sieht der neue Chef positiv. Die Nachfrage steige stetig, wobei auch die Zunahme an Hotelbetten und die steigende Einwohnerzahl Leipzigs zum Erfolg beitragen. „Gutes und qualifiziertes Personal zu bekommen wird eine der größten Herausforderungen“, weiß der neue Pächter. Schließlich hat sein Vorgänger unter anderem wegen des Arbeitszeitgesetzes das Handtuch geworfen.

Der künftige Keller-Wirt hat seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum Restaurantfachmann im Interhotel Merkur Leipzig begonnen. Im gleichen Haus, das dann schon Hotel Inter-Continental Leipzig hieß, arbeitete er auch drei Jahre. Danach begann er ein BWL-Studium, das er als Betriebswirt beendete. Schon während des Studiums jobbte der gebürtige Wittenberger als Barkeeper in der Mephisto-Bar. Nach einem Auslandsjahr in London kehrte er zurück nach Leipzig und begann 1996 als Sommelier in Auerbachs Keller, wo er sich bis zum Gastronomischen Leiter hocharbeitete.

Seine rare Freizeit verbringt Stoffregen gerne mit seinen zwei Kindern im Teenageralter. Gemeinsam gehen sie gern zum Fußball.

Von Kerstin Decker