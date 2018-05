Leipzig

Großer Medienrummel auf der Galopprennbahn Scheibenholz zum Aufgalopp und ein Österreicher mittendrin: Unternehmer Richard „Mörtel“ Lugner, der sonst immer nur auf dem Parkett des Wiener Opernballs gesichtet wird, tauchte plötzlich mit seiner aktuellen Freundin Anastasia auf.

Kennengelernt haben sich die beiden im vergangenen Dezember bei einem Event in Düsseldorf. Erste Treffen mit der jungen Dortmunderin, die auch aus der Immobilienbranche kommt, fanden noch im Beisein seiner damaligen Freundin statt. Den „Goldfisch“, die Mörtelschen Freundinnen bekommen immer Tiernamen, hat er nun gegen einen blonden „Goldesel“ eingetauscht.

„Ich habe permanent zu wenig Bargeld in der Tasche. Ich konnte sie heute nicht einmal auf die Rennbahn einladen. Ich wollte an der Kasse mit meiner Kreditkarte zahlen, das ging leider nicht“, plaudert Lugner auf der Tribüne bei schönstem Sonnenschein. Er sei schon das achte Mal in der Stadt, erzählt er im Beisein seines Pressesprechers, der jeden Satz auf die Goldwaage legt.

Seit letztem Herbst lässt sich der 85-Jährige in einer Klinik im Leipziger Umland von Mediziner Augustinus Bader verjüngen. Die neuen Stammzellen stehen dem prominenten Geschäftsmann gut zu Gesicht – ebenso seine junge Freundin, die ihn größenmäßig überragt. „Ich gehe gerne mit schönen Frauen aus, denn das hält mich fit“, schmunzelt der Charmeur.

Sich fit zu halten, ist trotzdem wichtig: Seit 31 Jahren fährt der Vater von vier Kindern jedes Jahr für zwei Wochen zu einer Entschlackungskur. Und dann schmeckt das Essen auch wieder richtig gut. „Mörtel“ mag übrigens Austern mit Ketchup, abgeschaut bei den Amerikanern. Bevor er wieder in die Wiener Heimat fliegt, geht er mit Anastasia ganz bodenständig in der Berghütte in Großsteinberg zu Abend essen.

Von Regina Katzer