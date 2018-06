Leipzig

Sie ist die erste deutsche Burlesque-Tänzerin, die zur Burlesque-Hall-of-Fame nach Las Vegas eingeladen wurde – Mama Ulita aus Leipzig. Das war im Juni vor genau vier Jahren. Mittlerweile geht das Gründungsmitglied der Showband „Lipsi Lillies“ solistisch durchs Leben. „Die Mädels waren meine Familie. Jetzt will ich den Spirit an ganz normale Frauen herantragen“, plaudert die Mutter eines 13-jährigen Sohnes. Die Wahl-Leipzigerin bietet neugierigen Frauen sonntags Tageskurse an. Mit den „Sexy Sunday Sessions“, wie sie das Showgirl nennt, will sie innere Weichheit und weibliche Stärke herauskitzeln. Mit Körpersprache, Selbstbewusstsein und einem koketten Lächeln zeigt die Künstlerin, wie Frau ihre Sanftheit zeigt und sich trotzdem stark fühlt. Auf die Teilnehmerinnen wartet ein reicher Fundus an Accessoires: Federfächer und bunte Boas, elegante Handschuhe und Mäntel aus Satin sowie Make-up, lange Wimpern und Rouge bieten alles, um zu strahlen und sich vor dem Spiegel wohlzufühlen. Auf die sexy Sonntage!

Burlesque-Tänzerin "Mama Ulita" freut sich die sinnlichen Sonntage mit den Leipzigerinnen. Quelle: Regina Katzer

Ein Selfie mit dem Star: Der Rentner Hans-Georg Aumann ist immer noch aufgeregt, wenn er sich an diese eine Begegnung im Konsum nebenan erinnert. „Ich war mit meiner Frau einkaufen, da sah ich ihn – den Star-Dirigenten Kristjan Järvi. Ich sprach ihn an und wir kamen sofort ins Plaudern“, strahlt der 74-Jährige. Der gelernte Elektromaschinenbauer hat in seiner Kindheit Klavier gespielt, mit den Eltern Hausmusik gemacht und als 27-Jähriger den Berufsausweis zum Musiker erworben. Als dritter Mann am Keyboard wurde er von der ostdeutschen Modern-Talking-Band „H + M“ angeheuert – wegen seiner professionellen Technik, erzählt der Ur-Leipziger. Heute tingelt der rüstige Musiker als Alleinunterhalter durchs Land. Für den MDR-Dirigenten ist erst einmal Schluss in Leipzig. Järvi sagt am 23. Juni Tschüss.

Sommerkabarett in den Tropen: Die Leipziger Funzel lädt ab 20. Juli zum elften Mal in den Zoo Leipzig, um die Besucher in einer einzigartigen Atmosphäre mit ihrem Humorprogramm „Gnadenlos durchgelacht“ zu beglücken. Chef-Comedian Thorsten Wolf freut sich gemeinsam mit seinem Ensemble Sabine Kühne-Londa, Katherina Brey, Bernd Herold und Pianist Helge Nitzschke auf die Zeit in der Tropenerlebniswelt Gondwanaland: „Angefangen haben wir 2007 auf dem Schotterplatz im Gründergarten. Heute sind wir im klimatisierten Saal Mekong, bieten außerdem kulinarische Köstlichkeiten und eine Entdeckungsreise in die Regenwälder Asiens, Afrikas und Südamerikas – inklusive Bootsfahrt“, verrät Wolf vorab. Als Cheftierpfleger Conny Weidner in der ARD-Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ ist er übrigens die Hälfte des Jahres im Leipziger Zoo unterwegs. „Wenn ich morgens um 7 Uhr zum Dreh erscheine, lege ich Business und Parfum ab, um mich ganz meiner Rolle zu widmen“, plaudert der Schauspieler im Tempel der Tiere.

Auf zum Sommerkabarett der Leipziger Funzel im Zoo Leipzig. Quelle: André Kempner

Sommerfest in der Ferdinand-Lasalle-Straße: Der Mitteldeutsche Presseclub (MPC) und die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) hatten gestern Abend eingeladen. MPC-Vorsitzender Wolfgang Brinkschulte und SLM-Präsident Michael Sagurna konnten mehr als 300 Gäste begrüßen.

Bach und Spiele: Seit acht Jahren begeistert das Nachwuchsfestival BachSpiele – parallel zum großen Bachfest. In den Promenaden Hauptbahnhof wurde getanzt, gesungen und gespielt. Ein Höhepunkt war die feierliche Enthüllung von vier lebensgroßen Bach-Skulpturen, die im Rahmen eines Wettbewerbs entstanden. Die weißen, ungestalteten Figuren wurden der originalen Carl-Seffner-Büste des großen Thomaskantors vom Konzept Freiraum aus Beucha nachgebildet. Neun Schulen beteiligten sich mit über 70 Entwürfen. Am Ende machten die Grundschule forum thomanum, die Geschwister-Scholl-Schule Liebertwolkwitz, die TÜV Rheinland Oberschule und das Anton-Philipp-Reclam Gymnasium das Rennen um die vier Bachs. Promenaden-Center-Manager Thomas Oehme verspricht, dass es auch im kommenden Jahr einen Bach-Skulpturen Wettbewerb geben wird!

Schüler-Botschaften zum Bachfest für die Hauptbahnhof-Promenaden Quelle: Daniel Reiche

Von Regina Katzer