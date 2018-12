Leipzig

„Das war total krass.“ Sasha Sasse aus Leipzig ist auch noch zwei Tage nach der Wahl zum Mister Germany 2019 erleichtert über den Ausgang des Wettbewerbs. Getrübt wird die Freude allerdings dadurch, dass der 27-Jährige bei den zahlreichen Terminen vorerst auf seine Schärpe verzichten muss. „Die ist leider abhandengekommen“, erzählt der Wahl-Leipziger am Montag beim Interview im Café Satz der Leipziger Volkszeitung.

Er habe sie nach der Wahl im Backstage-Bereich hängen lassen. Als er sie holen wollte, waren die Schärpe, sein Hemd, ein Armband und eine Uhr verschwunden. „Ich hätte sie gerne wieder“, sagt Sasse, der ursprünglich aus Halle kommt – nimmt es aber mit Humor.

Die Veranstalter hätten eine Ersatzschärpe in petto, „falls jemand sich seine klauen lässt“, so Mister Germany lachend. Die wolle er am Dienstag in Oldenburg abholen.

Das Ziel des Titels hatte der 27-Jährige im Vorfeld fest ins Visier genommen. Er habe viel trainiert, auf seine Ernährung geachtet und meditiert – mit Erfolg. Nach der Wahl zum Mister Mitteldeutschland, durch die er sich für den Entscheid in Linstow qualifizierte, konnte sich Sasse am Samstag schließlich gegen 15 Konkurrenten durchsetzen. „Das macht mich unglaublich glücklich.“

Von jhz