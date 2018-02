Schauspielerin Alexa Maria Surholt hat heimlich geheiratet

"In aller Freundschaft"

Bekannt wurde Alexa Maria Surholt mit ihrer Rolle der Klinikchefin Sarah Marquard, die sie schon seit 20 Jahren in der Erfolgsserie "In aller Freundschaft" verkörpert. In einem Interview anlässlich ihres 50. Geburtstags hat sie jetzt verraten, dass sie schon vor einem Jahr heimlich geheiratet hat - nach 28 Jahren Beziehung.