Leipzig

Der Christopher Street Day (CSD), der hierzulande immer eine ganze Woche gefeiert wird, endet am Sonnabend offiziell mit dem Prideball. Der ist die größte Gay-Party des Jahres für Schwule und Lesben in der Pleißestadt. „Wir erwarten über 1500 Gäste aus allen Himmelsrichtungen“, sagt Eventmanager Mirko Stock. Seit 16 Jahren organisiert der gebürtige Hesse, seit 1997 Wahl-Leipziger, die Mega-Abschlussfete der politischen Aktionswoche. „Gefeiert wurde schon in der DB-Lounge, im Kosmoshaus und im historischen Stadtbad. Jede Location hatte seine Reize“, sagt der Chef der Agentur emotion works.

Bunte Fülle zum Prideball

Dieses Jahr dürfen sich die Gäste auf eine bunte Fülle an Acts freuen – insgesamt zwölf internationale Künstler bespielen das Täubchenthal in Plagwitz. Angefangen vom Mailänder Duo „Hart Ton Live!“ mit einer akustisch genialen Elektro-Disko-Show über den Kanadier Fritz Helder mit seinem House-Sound der 1980er Jahre bis hin zur Hauptstadt-Transe und Prideball-Veteranin Jurassica Parka. Um den Partybus aus Berlin richtig voll zu bekommen, steigt noch Jacky-Oh Weinhaus ein und beglückt das Leipziger Partyvolk eine ganze Nacht lang.

Wiederitzscher ist Landessieger

Niklas Richter aus Leipzig wurde in diesem Jahr zum besten Kfz-Mechatroniker in Sachsen gekürt. Im Borsdorfer Bildungszentrum der Handwerkskammer zu Leipzig trafen sich die zehn Besten, um einen Aufgabenparcours von der Fehlerdiagnose im Motorenmanagement, dem Vermessen eines Zylinders bis zur Überprüfung einer gesamten Beleuchtungsanlage zu absolvieren. „Der Sieg hat mich total überrascht“, sagt der 21-jährige Landessieger aus Wiederitzsch ganz stolz.

Niklas Richter aus Leipzig ist der beste Kfz-Mechatroniker 2018 in Sachsen. Quelle: Handwerkskammer zu Leipzig

Ein Hoch auf die Petzolds

Der Internationale Kochkunstverein zu Leipzig 1884 (IKL) hat am Dienstag die von Norbert Becker aus Karlsruhe gestiftete Replikation der IKL-Amtskette dem Gastgewerblichen Museum der Susanna-Eger-Schule in Leipzig-Eutritzsch übergeben. Anwesend war auch Günter Petzold (85), Ehrensenator des Verbandes der Köche Deutschlands, der extra vom Campingplatz in Bad Schmiedeberg anreiste. Seine Ehefrau Sigrid (84) brachte selbstgebackenen Pflaumen- und Apfelkuchen für die eingeladenen Gäste mit. Am 27. Juli 2017 feierte das Leipziger Paar Eiserne Hochzeit. Kennengelernt haben sich die Petzolds im „Erwigs Hotel Der Fürstenhof“ – Günter war Jungkoch, Sigrid Praktikantin. „Er hat mich entdeckt und am Torhaus Dölitz gab es den ersten Kuss“, schwärmt die rüstige Rentnerin. Heute arbeiten sie gemeinsam ehrenamtlich und seit drei Monaten ist das erste Ur-Enkelkind auf der Welt. Und dann gibt’s da ja noch den Wohnwagen, den sie seit 50 Jahren nicht missen wollen.

Günter Petzold und seine Frau Sigrid präsentieren die historische Amtskette des Internationalen Kochkunstvereins zu Leipzig 1884. Quelle: André Kempner

Von Regina Katzer