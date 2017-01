Leipzig. Alle Künstler wollen hoch hinaus – und noch höher geht’s fast nicht: Im Panorama-Tower, dem höchsten Restaurant Mitteldeutschlands, war am Dienstagabend zum zweiten Mal die Show „Musical Night meets Dinner“ zu Gast. Im Salon „New York“ in 120 Metern Höhe ließen die drei Musicaldarsteller Katja Wiesigkstrauch (28), Martin Lorenz (30) und Tomas Dziecielski eine Broadway-Hitrakete nach der anderen steigen. Die mehr als dreistündige Show bestand aus drei Musikblöcken, von Cabaret über König der Löwen, Phantom der Oper, We will Rock you, Sister Act und Mamma Mia bis zur Rocky Horror Picture Show. Dazwischen servierte das Restaurant drei Gänge eines exquisiten Menüs, bestehend aus Kartoffel-Waldpilz-Suppe, Perlhuhnbrust mit Brokkoli und Risotto sowie einem Ananas-Dessert. Mit einem Schuss aus der Konfettikanone endete die Show, für die sich das Publikum mit Jubel und Beifall bedankte.

Die drei Sänger zogen auf beengtem Platz ein wahres Power-Programm ab und bezogen auf charmante Art immer wieder das Publikum ein. Erstaunlich, wie oft und schnell sie sich hinterm Vorhang umzogen und die Kostüme wechselten. Auch der Licht- und Tonmann musste aus wenig Platz in seinem Eckchen viel machen. Mit 50 Zuschauern war der Salon ausgebucht, dabei hätten die Drei locker einen größeren Saal bespielen können.

Katja Wiesigkstrauch aus Bitterfeld-Wolfen überzeugte mit großer Stimme und viel Energie. Sie hat an der Stage School in Hamburg Musical studiert, war Solosängerin auf „Mein Schiff“ der TUI, ist mit zwei Abba-Shows als Agnetha auf Tour gegangen. Danach hat sie ihre Firma „Musical Night meets Dinner“ gegründet. Viele Duette sang sie mit dem gebürtigen Polen Tomasz Dziecielski. Er hat sein Schauspiel-, Gesangs- und Tanzdiplom an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater erworben. Außerdem spielt er den „Faust“ in der gleichnamigen Rockoper, die zurzeit gerade wieder in Auerbachs Keller läuft. Der Dritte im Bunde, Martin Lorenz, ist gebürtiger Leipziger, mit verschiedenen Bands am Start und ebenfalls Student an der Hochschule – Musikpädagogik mit Hauptfach Popular-/Jazz-Gesang. Spätestens bei seinem Auftritt als Tansvestit in Strapsen und knallroten hochhackigen Pumps (aus der Rocky Horror Picture Show) bewies der 30-Jährige sein großes Showtalent.

Die nächsten Musical-Dinner-Nights im Panorama Tower finden im August und November statt. Bereits im April kommt die Truppe zum ersten Mal mit ihrer neuen Schlager-Show ins höchste Restaurant Mitteldeutschlands.

Von Kerstin Decker