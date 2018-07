Das Ballmotto des Leipziger Opernballs am 13. Oktober heißt „Ahoj Česko“ und ist der fulminante Auftakt des tschechischen Kulturjahres in Deutschland. Ein Kurzbesuch in der zweitgrößten Stadt unseres Nachbarlandes, die seit 45 Jahren Partnerstadt der Pleißemetropole ist, brachte den Organisatoren unerwartete Ein- und Ausblicke.