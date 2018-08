Leipzig

„Seid einfach natürlich! Es geht nicht um die schönste Choreografie, sondern um Harmonie, Musikalität und Ausstrahlung!“ Mit diesen Worten begrüßte Oliver Thalheim, Leiter der ADTV Tanzschule Oliver & Tina, die jungen Tänzer und Tänzerinnen am Donnerstagabend im LVZ-Medienhaus. Alle wollen am 13. Oktober bei der feierlichen Eröffnung des Leipziger Opernballs dabei sein und gemeinsam übers Parkett schweben.

Die zauberhafte Ballnacht steht in diesem Jahr unter dem Motto "Ahoj Česko!“, eine Verneigung vor dem 45-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft von Leipzig und Brünn. Und was passt besser dazu als „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“? Für 20 Tanzpaare wird sich ein Traum erfüllen, als Prinz und Prinzessin den Abend zur berühmten Titelmelodie des Märchenklassikers zu eröffnen.

Bevor es allerdings soweit ist, mussten sich die Bewerber vor einer Jury beweisen: Neben der Gastgeberin des Opernballs, Vivian Honert-Boddin beäugten Judith Fröhlke, Leiterin Vertrieb und Marketing der Leipziger Volkszeitung, Tina Spiesbach von der ADTV Tanzschule Oliver & Tina, Breuninger-Chef Marcus Kahl, Uwe Möller, Direktor Marketing/Vertrieb Oper Leipzig, Moderatorin Kamilla Senjo und Joachim Lamla, kaufmännischer Geschäftsführer Porsche Leipzig, die 25 tanzbegeisterten Paare aus Leipzig und der Umgebung. Abgefragt wurden der Langsame und der Wiener Walzer – in einer tollen Location der Stadt, der LVZ-Kuppel am Peterssteinweg.

Was mögen die Stars?

Ob eingespielt oder spontan zusammengefunden, die Pärchen bewegten sich mit so viel Begeisterung zur Musik, dass Jury, anwesende Eltern und Gäste aus dem Staunen nicht heraus kamen und belohnten die Tänzer mit Applaus. Suzanne und Stefan Ronke aus Lützen haben ihre Tochter Emily (16) zum Casting chauffiert. Tanzpartner Levin Henning (17) hat extra Urlaub genommen, um teilnehmen zu können. Während die einen um die Wette strahlten und richtig Spaß hatten, waren andere ganz fokussiert und bestachen mit technischer Brillanz. Zwischendurch plauderten auch die Promis ein wenig aus dem Nähkästchen: Boulevard-Frau Kamilla Senjo liebt den Tango, am liebsten mit einer Rose im Mund. Und Joachim Lamlas, der sonst nur schnelle Autos mag, tanzt Walzer oder Rumba – das letzte Mal auf dem Opernball im vergangenen Jahr.

Zur Galerie 20 Paare haben am Donnerstag in der LVZ-Kuppel vorgetanzt, um am 13. Oktober den Leipziger Opernball eröffnen zu dürfen. (Bilder: Christian Modla)

Josefin Seeger kam alleine zum Casting und traf zufällig auf Tobias Wagner, er spontan beim Casting dabei war und sich noch eine passende lange Hose besorgen musste. Beide kennen sich seit zwei Jahren aus der Tanzschule Oliver & Tina. Der 21-jährige Pharmazeutisch-technische Assistent tanzt seit acht Jahren, die 17-jährige Auszubildende ist seit drei Jahren im Jugendkurs dabei. „Wir sind alte Hasen“, lachten sie und schätzen ihre Leistung ganz solide ein. „Technisch waren andere besser, aber hier ging es um Ausstrahlung. Da konnten wir punkten“, waren sie sich einig.

Entscheidung fällt erst in der kommenden Woche

Für Käthe Schulz und Benjamin Langer, beide Opernliebhaber, wäre die Teilnahme am Leipziger Opernball eine große Ehre. „Mit dem Gewandhausorchester den Abend zu eröffnen, wäre sensationell“, plauderte die 25-jährige Theaterwissenschaftlerin. Im April vergangenen Jahres hat sie den 26-jährigen Finanzbuchhalter im Tanzclub „Rot-Weiß Leipzig e.V.“ kennengelernt. Der war am 9. Februar auf dem Wiener Opernball als Debütant unter den 144 Paaren dabei und schwärmt noch immer in den höchsten Tönen: „Das Schönste war die Eröffnungspolka. Danach ging das Fest so richtig los“, lachte der junge Mann.

Am Ende beglückwünschte die Jury alle Paare: „Es gibt heute keine Verlierer, nur Gewinner!“ so Profi-Tänzerin Tina Spiesbach. Eine endgültige Entscheidung über die auserwählten Tänzer werde erst in der nächsten Woche abschließend mitgeteilt.

Regina Katzer