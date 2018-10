Leipzig

Da kann man nur staunen: 350 Menschen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und sogar aus Saudi-Arabien haben sich an diesem Wochenende auf die teils sehr weite Reise nach Leipzig gemacht. Sie wollen einen Wochenend-Workshop des US-Heilers Eric Pearl miterleben. Er demonstriert in der Kongreßhalle von Freitag bis Sonntag seine alternative Heilmethode „Reconnective Healing“, zu Deutsch „rückverbindende Heilung“. Unterstützt wird er von seiner Partnerin Jillian Fleer.

Berührungslose Heilmethode

Der 63-jährige Doktor der Chiropraktik hat diese berührungslose Methode selbst entwickelt. In der Regel kreisen die Hände des Heilers langsam über dem Klienten, während dieser entspannt sitzt oder liegt. Der Klient selbst braucht nichts zu tun. Eric Pearl betont: „Ich bin einfach da und lasse die Reconnective Healing Frequenzen fließen.“ Ziel sei es, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Warum und wie genau es wirkt, kann er selbst nicht erklären. Pearls Theorie besagt: Das Feld zwischen seinen Händen und den Patienten ist nicht leer, sondern gefüllt mit Energie, Licht und Informationen. Ein bis drei Sitzungen sollen reichen, um den Energieheilungsprozess zu aktivieren.

Ausgebuchtes Haus in Leipzig

Der ausgebuchte Wochenend-Workshop ist nicht billig. In Verbindung mit einem vorgeschalteten E-Learning-Kurs zu Hause kostet er 1150 Euro. Der Amerikaner arbeitet in der Kongreßhalle theoretisch und praktisch mit den Teilnehmern, lässt sie sich auch gegenseitig behandeln. Der Lehrgang findet in englischer Sprache statt und wird simultan übersetzt. Eric Pearl hat Bücher geschrieben, war und ist Gast bei zahlreichen Fernsehsendungen in den USA und in der ganzen Welt. Er reist um den Globus und hält seine Seminare. Offenbar hat er in Leipzig ein gutes Pflaster für „rückverbindende Heilung“ gefunden: Der Doktor war bereits im April 2017 und 2018 in Leipzig, damals platzte der Saal aus allen Nähten. Voraussichtlich im nächsten Frühjahr kommt er wieder.

Von Kerstin Decker