Leipzig. Miss Germany, Soraya Kohlmann, ist zurück in Leipzig. In der Nacht auf Dienstag ging es für die 18-Jährige aus Baden-Württemberg wieder in die Heimat. Viel Zeit hatte die Abiturientin nicht. Ihre Familie konnte sie noch nicht in die Arme schließen. Zuerst landete die Wäsche in der Maschine, dann ging es ins Café Satz im LVZ-Gebäude zum Interview.

Wie die 1,72-Meter-Schönheit erzählte, stehen für sie zunächst Presse-Termine an. Der Kalender ist ordentlich gefüllt. Auf absehbare Zeit kommen dann auch noch Termine im und für den Europa-Park Rust hinzu, den Sponsor der Miss-Germany-Wahl. Im September steht dann die Miss-Earth-Wahl auf den Philippinen an.

Die 18-jährige Leipzigerin Soraya Kohlmann ist zur schönsten Frau Deutschlands gekürt worden. Das sind die Bilder von der Miss-Wahl. Fotos: dpa Zur Bildergalerie

Ob sie den für ihr künftiges Leben wichtigsten Termin des Jahres wahrnehmen kann, steht für Soraya Kohlmann noch nicht fest. Die 18-Jährige steht kurz vor dem Abitur, ob sie es dieses Jahr noch ablegt, oder es ein Jahr aufschiebt, wird sich erst in der kommenden Woche entscheiden.

joka