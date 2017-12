Weihnachtsgeschenk von „In aller Freundschaft“: Heitere Miniserie fürs Web

Leipzig. Das gesamte Team der ARD-Klinikserie „In aller Freundschaft“ macht seinen Zuschauern ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk: Ab Dienstag (12. Dezember) gibt es im Web die Miniserie „Nachts in der Sachsenklinik“ zu sehen. Es handelt sich um zehn Kurzfilmchen von jeweils nur drei Minuten Länge, in denen die Schauspieler sich mal auf ganz andere Art, nämlich als Komödianten, austoben dürfen. Doktor Heilmann (Thomas Rühmann) zaubert, Doktor Stein (Bernhard Bettermann) tanzt Tango mit dem Nachtportier, Frau Doktor Globisch (Andrea Kathrin Loewig) flucht und schimpft wie noch nie, Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) wird von einem anonymen Gruselpaket erschreckt – und die Fans schauen ihnen per „Blick durchs Schlüsselloch“ dabei zu. Die zehn Folgen wurde kürzlich in drei langen Nächten außer der Reihe produziert. Die Fans lernen in der Serie auch ein neues Gesicht kennen – den bislang nicht in Erscheinung getretenen Nachtportier der Sachsenklinik, gespielt von Bastian Reiber.

„Ihr dürft klicken, bis die Finger bluten, und fleißig teilen“, ermunterte Alexa Maria Surholt die 70 Stammzuschauer, die zur exklusiven Preview in die Media City eingeladen waren. Gespannt sahen auch die Schauspieler an diesem Abend die Webserie zum ersten Mal. Anschließend standen sie für Selfies, Autogramme und Fragen zur Verfügung. Die Darsteller, die bisher noch keine Folge abbekommen haben, sollen später zum Zuge kommen: „Uns gehen die Ideen nicht aus und den Drehbuchschreibern auch nicht“, versichert Surholt. Sie selbst hat übrigens das Drehbuch für die Folge „Brenner nascht“ geschrieben.

Die ersten fünf Folgen von „Nachts in der Sachsenklinik“ gibt es ab dem 12. Dezember zu sehen, auf den Webseiten und in der Mediathek von Das Erste und MDR sowie bei Facebook, Instagram und Youtube. Die anderen fünf Folgen gehen am 19. Dezember online. Auf der Facebookseite der Serie gibt es außerdem Making-of-Clips sowie Interviews vom Set zu sehen.

Von Kerstin Decker