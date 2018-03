Weihnachtsmarkt mondän in der White Lounge

. Dort gibt man seinen Mantel an der Garderobe ab, sitzt auf weißen Ledersofas unterm durchsichtigen Kuppelzelt, guckt aufs Riesenrad mit seinem Lichterspiel und hat im günstigsten Fall auch noch Promis um sich. Das Ganze öffentlich und ohne Eintritt übrigens. Die Schauspieler, Sänger und Moderatoren Andrea Kathrin Loewig, Wolfgang Lippert, Griseldis Wenner und Maren Gilzer halfen schon kräftig beim Glühwein-Ausschank.

MDR-Intendant Udo Reiter schaute mit Birgit Muth, ARD-Korrespondentin in Istanbul, herein und traf Hans Werner Honert, Chef der Saxonia Media Filmproduktion (Tatort, Tierärztin Dr. Mertens, In aller Freundschaft). Auch weitere Stars aus "In aller Freundschaft" wie Thomas Rühmann, Jutta Kammann und Cheryl Shepard (mit Ehemann Nikolaus Okonkwo) haben sich angekündigt. Zu Glühweinausschank und Autogrammstunde wird außerdem Sat1-Moderatorin Verena Wriedt erwartet. Sie will gleich das gesamte Team vom Frühstücksfernsehen mitbringen.

Kerstin Decker