Vormerken! Im Weihnachtsspecial der preisgekrönten TV-Show „Kitchen Impossible“ nehmen es die Spitzenköche Tim Mälzer und Tim Raue dieses Mal mit Roland Trettl und mit dem Leipziger Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr aus dem „Falco“ auf. Die Zweier-Teams schicken sich gegenseitig an entlegene Orte der Welt, wo sie regionale Weihnachtsgerichte perfekt nachkochen müssen.

Per Helikopter nach Goldegg

Tim Mälzer und Tim Raue müssen nach Österreich. Im Hangar 7 – dort stellt RB-Leipzig-Gründer Dietrich Mateschitz historische Flugzeuge, Helikopter und Formel-Eins-Rennwagen aus – stellen sie fest, dass die Reise noch nicht zu Ende ist. Per Helikopter fliegen die beiden weiter ins winterliche Goldegg. Dort müssen sie ein Weihnachts-Menü nachkochen, das von Familie Schellhorn über drei Generationen weitergereicht wurde.

Schlittenhunde und Bäume schlagen

Ihre Konkurrenten Roland Trettl und Peter Maria Schnurr werden nach Finnland geschickt. Nach einer Schlittenhundefahrt kehren sie im „Isokenkäisten Klubi“ ein, zu Deutsch „Der Club der großen Nummern“. Doch bevor sie ihre Aufgabe erfahren, gilt es für die beiden Sterne-Köche, ihre selbst geschlagenen Bäume zu schmücken.

Ausstrahlung am dritten Advent

Neben den gesalzenen Herausforderungen am Herd kochen die vier Spitzenköche auch wieder gemütlich mit- und füreinander. Die Ausstrahlung des Weihnachtsspecials ist um eine Woche verschoben worden und geht nun am Sonntag, 16. Dezember, um 20.15 Uhr bei Vox über den Bildschirm.

Der Leipziger Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr aus dem „Falco“ hatte im März seinen ersten TV-Auftritt bei „Kitchen Impossible“: Er trat gegen Starkoch Roland Trettl an. Als erster Koch der Show musste ausgerechnet er seinen Einsatz abbrechen, weil er sich in den Finger geschnitten hatte. Drei Wochen später trat er noch einmal von vorn an – und kochte Trettl knapp ab.

Von Kerstin Decker