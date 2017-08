Westernreiterin aus Leipzig holt sich WM-Gold

Leipzig. „Nach dem deutschen Meistertitel im letzten Jahr ist das einfach irre. Sie hat Nerven wie Drahtseile und ist jetzt voll an der Weltspitze angekommen.“ So versucht Thomas Till den Umstand in Worte zu fassen, dass sich seine Tochter am Freitag im schweizerischen Givrins zusammen mit der deutschen Mannschaft (zu der auch Michael Schumachers Tochter Gina-Maria zählt) WM-Gold im Westernreiten (Kategorie Reining) vor der starken Konkurrenz aus Italien (Silber) und Belgien (Bronze) sicherte. „Vor Maria war noch nie jemand aus dem Osten im Kader, und jetzt werden sie direkt Weltmeister. Das können wir immer noch nicht fassen“, schwärmt der stolze Vater.

Seit 16 Jahren auf dem Sattel

Zu diesem Anlass lud der ehemalige Präsident des FC Sachsen Leipzig gestern Abend zum feierlichen Empfang aufs Stadtgut Mölkau ein. Ruhige Minuten gab es für die 20-Jährige, die sich in ihrem Sieger-Outfit und mit Medaille um den Hals zeigte, nur wenige. Familie, Freunde und Wegbegleiter aus dem Reitsport ließen es sich nicht nehmen, die frischgebackene Weltmeisterin zu umarmen und mit Blumensträußen zu überhäufen.

Für diesen Moment hat Maria Till hart gearbeitet. Bereits mit vier Jahren saß sie regelmäßig auf dem Pferd, absolvierte zunächst eine klassische Reitausbildung und entschied sich mit neun Jahren fürs Westernreiten. Heute studiert die Reiterin Immobilienwirtschaft und sitzt dazu noch jeden Tag zwischen drei und vier Stunden auf dem Sattel ihres vom mehrfachen Weltmeister Andrea Fappani ausgebildeten Hengstes „Arc Captain“, um zu trainieren. So auch in den kommenden Wochen. Denn bereits nächsten Monat stehen schon wieder die deutschen Meisterschaften an, auf die sich Maria Till vorbereiten muss.

Von André Pitz