Leipzig. Spätestens als auf der Facebook-Seite von „Straßenunterhaltungsdienst“ das Stadtwappen von Leipzig auftauchte, war den Fans klar: Xavier Naidoo und die Söhne Mannheims kommen zum Überraschungskonzert in die Messestadt. Kein Auftritt auf großer Bühne, sondern nur auf einem umgebauten Lastwagen. „Straßenunterhaltungsdienst“ ist das Motto, unter dem die Musiker zurzeit unterwegs sind und in mehreren Städten Überraschungskonzerte geben. Immer vor den Standorten einer Hotelkette.

Die Söhne Mannheims und Xavier Naidoo haben am Donnerstag ein Überraschungskonzert in Leipzig gegeben. Fotos: Dirk Knofe. Zur Bildergalerie

Am Donnerstagabend waren sie dann in Leipzig. Laut Augenzeugen kamen 300 bis 400 Zuschauer. Das Konzert fand vor einem Hotel in der Straße Großer Brockhaus östlich des Georgirings statt. Gegen 19.20 Uhr, über eine Stunde später als von den Fans vermutet, spielten die Söhne Mannheims mit ihrem bekanntesten Mitglied Xavier Naidoo dann das Konzert – das Warten der Zuschauer wurde also doch noch belohnt.

