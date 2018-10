Leipzig

Temperaturen von bis zu 24 Grad in Leipzig haben am Sonnabend viele Menschen nach draußen gelockt. Einige tankten sogar in kurzen Hosen Sonnenstrahlen, nutzen ein letztes Mal Sonnencreme. Die Wärme muss nun wohl eine Weile herhalten: „Das war heute der vorerst letzte Tag mit so schönem Wetter“, erklärt Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Am Sonntag beschert ein Tiefausläufer der Messestadt Höchsttemperaturen von nur 17 Grad. Es werde kühler und wolkig, vereinzelt gebe es Sprühregen, so Balders.

Donnerstag: Sonnenschein und 23 Grad in Leipzig

Doch die Sonne versteckt sich nicht lange: Am Montag könnte das Thermometer schon wieder 18 Grad anzeigen. „Am Dienstag knacken wir wahrscheinlich die 20-Grad-Marke“, prognostiziert der Meteorologe. Am Donnerstag rechnet er noch einmal mit Temperaturen von 23 Grad bei Sonnenschein.

Dann gewinnt allerdings wirklich der Herbst die Oberhand. Zum kommenden Wochenende hin werde es wolkig und unbeständig bei Temperaturen von bis zu 19 Grad. „Das ist immer noch viel zu mild für die Jahreszeit“, beurteilt Balders.

Von Theresa Held